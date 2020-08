Argentina ya reportó 5.246 muertos por coronavirus

Viernes, 14 de agosto de 2020

En el reporte oficial de hoy se indicó, además, que fueron 7.498 los positivos de Covid-19 que se reportaron ayer en la Argentina y 276.072 el total de infectados hasta el momento, con una incidencia de 608 casos por cada 100.000.





El Ministerio de Salud informó esta mañana 66 nuevos fallecimientos por coronavirus en el país, lo que elevó a 5.428 la cifra de muertos desde marzo pasado, con una tasa de mortalidad de 118 personas cada millón de habitantes y un índice de letalidad de 1,9% sobre los casos confirmados, mientras que son 199.005 los recuperados de la enfermedad.



Con un promedio diario de 6.840 casos notificados en los últimos siete días, en el reporte oficial se indicó que fueron 7.498 los positivos de Covid-19 que se informaron ayer en el país, lo que arroja una cifra de 276.072 de infectados hasta el momento y una incidencia de 608 casos por cada 100.000



El 80% de los nuevos casos se concentran en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), pero los funcionarios destacaron que son muchas las provincias que siguen reportando un número "sostenido" de positivos.



Ayer Córdoba aportó 175 pacientes, 170 sumó Jujuy, 164 Mendoza, 160 Río Negro y 168 Santa Fe.



No hay provincias que no hayan reportado positivos en los últimos 14 días y a las áreas de transmisión comunitaria del virus -que ya se registra en diversas zonas de 13 jurisdicciones- se sumó hoy la localidad de Casilda, en la provincia de Santa Fe.



Mientras tanto, un total de 1.682 personas cursan la enfermedad en unidades de terapia intensiva en todo el país, el 80,4% de ellos en establecimientos de la Ciudad y de la Provincia de Buenos Aires.



La ocupación de camas de cuidados intensivos, más allá de la dolencia que explique la internación del paciente, a nivel nacional promedia el 58,3%, mientras que en el AMBA llega al 68,4%.



Por otra parte, 74 pacientes se encuentran en unidades de terapia intensiva en Córdoba, 51 en Mendoza, 34 Neuquén, 33 Jujuy.



La situación de las unidades de atención crítica fue el centro del reporte de hoy y Arnaldo Dubin, miembro de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI), subrayó que "la limitante del funcionamiento del sistema (de salud), no es un recurso físico" como un respirador o una cama "sino el recurso humano" y dijo que esa "triste" realidad ya puede observarse en jurisdicciones como Jujuy.



Dubin dijo que "si existe un riesgo de colapso, no es por falta de respiradores, de camas, es por la falta de personal" y explicó que las áreas de atención crítica sufren históricamente la carencia de profesionales dispuestos a encarar esa función.



"Son pocos los médicos que quieren hace terapia intensiva. Esto tiene que ver con las demandas de la enfermedad, la carga física, psicológica, el contacto con el sufrimiento y los salarios. Menos del 50% de las vacantes son ocupadas y de no ser por los médicos extranjeros que vienen a formarse en el país, no sería posible atender correctamente a los pacientes", añadió.





Desde el último reporte emitido, se registró la muerte de 38 varones y 28 mujeres: 32 con residencia en la provincia de Buenos Aires, 10 en la Ciudad de Buenos Aires, 21 en Jujuy, una en Salta, una en Córdoba y una en Neuquén.



Del total de casos confirmados en Argentina desde el inicio de la pandemia, 1.143 (0,4%) son "importados", 71.620 (25,9%) son contactos estrechos de casos confirmados, 162.959 (59%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.



Ayer fueron realizadas 18.501 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 930.097 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 20.497,2 muestras por millón de habitantes.



A la fecha, el total de altas es de 199.005, lo que representa el 72,08% de los casos confirmados.