La pandemia crece sin control en India: más de 64.000 casos nuevos en un día

Viernes, 14 de agosto de 2020

En total, el país ya suma más de 2,4 millones de contagiados y más de 48.000 muertos, de los cuales más de 1.000 fueron registrados en las últimas horas.





El tercer país del mundo con más casos y el cuarto con más muertos, India confirmó hoy que tiene una de las curvas de contagios más acelerada en este momento de la pandemia, con más de 64.500 nuevas infecciones solo las últimas 24 horas.



En total, el país ya suma más de 2,4 millones de contagiados y más de 48.000 muertos, de los cuales más de 1.000 fueron registrados en las últimas horas, según informaron las autoridades de Salud del país, citadas por el canal de televisión NDTV y reproducidas por la agencia de noticias DPA.



El estado de Maharashtra y su capital, Bombay, preocupan especialmente a las autoridades ya que solo en las últimas 24 horas sumó 11.813 positivos más y alcanzó un total de 560.126 desde el inicio de la pandemia.



El ministro de Sanidad, Harsh Vardhan, sin embargo, destacó un dato positivo a nivel nacional.



"No hubo ningún día en estos últimos meses en que la tasa de recuperación (de pacientes) no haya mejorado y la de mortalidad no sea menor que la del día anterior", aseguró el funcionario.



Esta semana, el primer ministro Narendra Modi habló en un reunión virtual con los líderes de los estados indios más afectados, se mostró confiado en que el país superará pronto la pandemia y les pidió que aumenten el número de pruebas realizadas por día.



India, un país asiático de casi 1.400 millones de habitantes, realiza alrededor de 700.000 pruebas diarias.