Familiares de preso muerto cortaron Ruta 12 Viernes, 14 de agosto de 2020 El martes se cumplió un mes del hallazgo del cuerpo ahorcado en su celda. La familia sospecha que no se trató de suicidio y exigen que aceleren los informes forenses.





Medio centenar de personas, todos ellos familiares y amigos de Ernesto Romero, el preso hallado muerto en su celda, tras ser acusado de abuso de una niña en la ciudad de Esquina, cortaron ayer la Ruta nacional Nº12 pasado el mediodía en protesta por la falta de respuestas de la Justicia y las demora de los informes forenses, luego de cumplirse el martes un mes de la muerte del detenido.



Con carteles de “Verdad y justicia”, la medida, encabezada por la viuda de Romero, sus familiares y amigos cercanos, se llevó a cabo a unos siete kilómetros del acceso a Esquina, a la altura del kilómetro 692 de la Ruta Nacional, cerca de la zona en la que vive la familia del detenido e incluyó el corte de ruta, atravesaron unos postes y quemaron gomas, por casi dos horas.



El martes habían realizado la segunda marcha al cumplirse un mes del hallazgo del cadáver de Romero, ahorcado dentro de su celda, pero hasta el día de hoy los informes forenses de la autopsia no llegaron y esto genera mucho malestar y desconfianza en la familia, ya que la posibilidad de un suicidio no está entre las hipótesis barajadas por sus parientes y la lentitud con la que avanza la causa no está ayudando a descomprimir los ánimos.



El corte generó un caos vehicular y el tránsito demorado de camiones y vehículos particulares originó, en ambos lados de la protesta, largas colas que se extendieron por más de tres kilómetros, indicaron fuentes locales. Cerca de las 14 arribó al lugar de la protesta el fiscal subrogante Gustavo Mosquera, quien llegó a un acuerdo del levantamiento pacífico del corte y una fecha para reunirse nuevamente con los familiares y sus abogados. Junto con él llegaron varios jefes policiales y una docena de efectivos de la fuerza. Bomberos voluntarios de Esquina apagaron las fogatas armadas en el lugar y la Policía reordenó el tránsito que por casi dos horas estuvo parado sobre Ruta 12.