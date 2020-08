PSG ya está en semifinales de la Champions League

Jueves, 13 de agosto de 2020

El conjunto parisino superó 2-1 al Atalanta sobre el final en la burbuja de Lisboa. Mañana continúa la acción con el duelo entre Atlético Madrid y RB Leipzig





La anómala Champions League tuvo esta tarde su continuidad con la victoria del PSG 2-1 frente al Atalanta, con dos goles en los últimos compases del encuentro. Así, el elenco de que tuvo a Neymar como su gran figura espera en semifinales de la burbuja de Lisboa por el ganador del cruce entre Atlético Madrid y RB Leipzig.



CRONOGRAMA DEL FINAL 8 DE LA CHAMPIONS LEAGUE



Cuartos de final



· Jueves 13 de agosto: RB Leipzig vs. Atletico Madrid (Estadio José Alvalade)



· Viernes 14 de agosto: Barcelona vs. Bayern Múnich (Estadio Da Luz)



· Sábado 15 de agosto: Manchester City vs. Olympique de Lyon (Estadio José Alvalade)



Semifinales



· Martes 18 de agosto: Atalanta/PSG vs. RB Leipzig vs. Atlético Madrid (Estadio Da Luz)



· Miércoles 19 de agosto: Barcelona/Bayern Múnich vs. Manchester City/Lyon (Estadio José Alvalade)



Final



· Domingo 23 de agosto (Estadio Da Luz)





*Todos los partidos arrancarán a las 16 hora argentina y 21 hora local



La burbuja de Lisboa. Al igual que realizó la NBA o la MLS en los Estados Unidos, la UEFA eligió a la capital de Portugal como epicentro de la definición del máximo torneo de fútbol en Europa. En el protocolo que estableció el organismo, cada equipo nombró un médico responsable para que se cumplan todos los lineamientos. Además, cada plantel se ejercitará en ocho instalaciones deportivas diferentes para entrenar y, previo a cada encuentro, todo el plantel y staff técnico deberá someterse a análisis PCR para comprobar que no son positivos de coronavirus.



El día del partido, cada club sólo podrán ingresar al estadio un máximo de 55 personas. Es más, cada plantel deberá arribar a la cancha en horarios diferentes y, en la antesala del inicio del juego, los jugadores no podrán mantenerse parados en la salida de los vestuarios.



Entre las modificaciones en el reglamento hay que destacar: 1) los equipos podrán hacer cinco cambios por partidos y uno más si la definición se extiende a la prórroga (son convocables un total de 23 futbolistas, cinco más que antes de la pandemia); y 2) los clubes pudieron incluir jugadores en la nómina que no estaban en la lista de buena fe inicial pero sí debían formar parte del plantel profesional en febrero. Al mismo tiempo, se confirmó que en caso de empate habrá alargue de 30 minutos (dividido en dos tiempos de 15) y si persiste la paridad tanda de penales.



Existe un 75% de posibilidades de que esta Orejona sea levantada por un primerizo: los únicos que supieron saborear las mieles del éxito continental alguna vez son Barcelona y Bayern Múnich, que se eliminarán este viernes. Los otros equipos de la Burbuja en Portugal aspiran a bordar su primera estrella en esta competición.