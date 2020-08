Vecchio: "Soy feliz, volví al club de mis amores"

Jueves, 13 de agosto de 2020

El flamante mediocampista ofensivo "Canalla" fue presentado este miércoles y dijo que buscará que el conjunto dirigido por Cristian "Kily" González "pueda estar en los primeros planos y pelear campeonatos".





Emiliano Vecchio, quien regresó como refuerzo al club donde hizo las divisiones inferiores y debutó en 2005, declaró que se siente feliz porque volvió al club de sus amores.



"Hoy soy feliz porque volví al club de mis amores, del que soy hincha", dijo esta tarde Vecchio a Télam.



El rosarino, de 31 años, quien ofreció una videoconferencia de prensa organizada por el Departamento de Prensa del club, reveló que "desde hace un tiempo venía buscando esta posibilidad, hacía un buen tiempo que (el entrenador) Cristian (González) creía que yo podía encajar en su proyecto y se dio naturalmente".



"Hace un mes y medio o dos que voy a trabajar a Rosario todos los días con un profesor. Si hubiera venido de Arabia en la mitad del torneo a lo mejor me costaba adaptarme, pero como con todo esto que pasa arrancamos todos de cero, físicamente estoy a la par de mis compañeros", añadió el mediocampista.



Consultado por esta agencia sobre si ante la ausencia de un volante izquierdo en el equipo, él podría jugar en ese lugar, Vecchio confió que "me adapto a la función en la que el Kily me ponga, lo más importante es estar al 100 por ciento físicamente, pero las posiciones no son relevantes. Si Cristian siente que tengo que jugar por una banda voy a dar todo".







En este sentido, el volante ofensivo advirtió que "mi posición es enganche, pero también puedo jugar de volante mixto, de 5 o de mediapunta, pero quiero jugar en Central y no me interesa mucho la posición. Lo que más quiero es que Central pueda estar en los primeros planos y pelear campeonatos".



Interrogado sobre su primer paso por el club y su abrupta salida, Vecchio reconoció que "era muy joven y reconozco que no estuve acompañado por la mejor gente para que me asesore, por eso cometí errores y me equivoqué al irme tan chico de Central".



En esta línea, el "Gordo" Vecchio reconoció que "a los 14 años perdí a mi padre, que era la columna de mi casa, y estoy muy agracedido a Central, donde estuve diez años, desde los seis o siete años, y al (coordinador de inferior José) 'Coco' Pascuttini, que me sacaron de la villa y de la calle y me enseñaron valores para manejarme en la vida. Por eso ahora vuelvo porque quiero devolverle a Central algo de lo que me dio".