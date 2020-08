Se hicieron más de dos mil testeos en las últimas 48 horas

Jueves, 13 de agosto de 2020

El ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo, acompañado por los integrantes del Comité de Crisis, detalló el trabajo realizado en los últimos dos días, tras el brote desatado en Capital.



De esta manera, corroboró el estado de alerta anunciado por el gobernador Gustavo Valdés, hasta el próximo 17 de agosto. Además, adelantó que se está instrumentando la decisión de no compartir recursos humanos entre los sectores público y privado.



El titular de la mencionada cartera brindó una conferencia de prensa esta tarde en el Salón Verde de Casa de Gobierno para dar cuenta de la situación epidemiológica actual, acompañado en la oportunidad por los profesionales del Comité: Angelina Bobadilla, Fabián Plano, Jorge Ojeda, Claudia Campias; y el director de Atención Primaria de la Salud, Cristian Sarquis.



“Estamos acá para transmitirles el resultado de los análisis de las 48 horas transcurridas, habida cuenta de los casos que habían aparecido, por lo que el testeo realizado en las investigaciones arrojó cuatro casos positivos más”, expresó el ministro, al iniciar su alocución.



Cardozo detalló que entre los últimos casos se encuentran “el hijo de un personal de salud privado, una jefa de Enfermería de un hospital, un ex paciente de un sanatorio privado y la madre de una niña internada en el Pediátrico Juan Pablo II“.



Continuando, el funcionario se refirió a la decisión anunciada por el gobernador Valdés en la mañana de este miércoles. “Habida cuenta de estos datos epidemiológicos, vamos a prolongar este estado de alerta, como dijo el señor gobernador, hasta el lunes, para hacer una nueva evaluación -y sobre todo- porque vamos a tener dos datos: una muy buena cantidad de positivos van a estar de alta, y además vamos a tener el segundo testeo de todo este brote que hemos tenido”, añadió el mismo.



Luego, el titular de Salud Pública informó que en las últimas 48 horas se realizaron más de dos mil testeos en este contexto. “Imagínense el trabajo de investigación, contacto por contacto, positivo por positivo, familia por familia; ésto implica una tarea increíble por parte de los integrantes del área de Epidemiología, y quisiera que la población tomara real magnitud de esa tarea y de ese sacrificio que permanentemente está realizando este equipo”, destacó, reconociendo la ardua tarea, al momento de los hisopados.



RONDA DE PREGUNTAS



“Podemos descartar por ahora la circulación viral en la Provincia, aunque seguiremos trabajando en los hisopados y testeando”, expresó el ministro, al ser consultado por la prensa.



Asimismo, se refirió al estado de salud de la paciente del hospital Pediátrico que “está en estado delicado”, teniendo en cuenta que lleva varios días internada por presentar quemaduras severas, que en su momento requirieron varios procedimientos, y debido a la dificultad de su cuadro en los últimos días “no evolucionó bien, y en consecuencia contrajo el Covid-19”.



A su vez, Cardozo acotó que “se le suministró la primera dosis de plasma” y agregó que “realizaremos un nuevo reporte para dar a conocer la situación clínica de la paciente, por lo que se está analizando la opción de un segundo suministro de plasma, de ser necesario”.



Sector público y privado



“En el caso de los institutos privados que han sido cerrados, los mismos están volviendo a abrir nuevos servicios, teniendo en cuenta que el primer resultado del hisopado fue negativo y eso arroja que se puedan ir reincorporando para retomar su labor”, indicó el ministro, en relación a los casos de público conocimiento en el sector privado.



En referencia al desempeño en el área de salud -tanto privada como pública-, el referente de la cartera sostuvo que “mantenemos reuniones mano a mano para evaluar qué debemos tener en cuenta en cada uno de los casos, y qué debemos aportar para que los dos sectores puedan trabajar para el bienestar de la sociedad”.



“Se está instrumentando no compartir recursos entre lo público y lo privado”, adelantó el funcionario, respecto al personal que se desempeña en ambos lugares, considerando que se apunta a “no dañar con una medida a ambos sectores, mermando el recurso humano”. “La idea es compartir, para que los dos sectores trabajen convenientemente”, añadió el mismo, en este sentido.



Retroceso de fase



En otro orden de temas, el funcionario recordó que los nuevos anuncios se darán a conocer el lunes 17 por parte del Gobernador, “teniendo en cuenta la evaluación de la situación, para eventualmente analizar sobre la posibilidad de cambiar o no la fase en que nos encontramos actualmente”.



Por otro lado, la titular del área de Epidemiología, Angelina Bobadilla, detalló que “en las últimas 48 horas se realizaron aproximadamente 2100 testeos, de los cuales dieron 20 casos activos, donde se abre una gran línea de investigación en cada caso para conocer los contactos epidemiológicos y los nexos -tanto sociales, familiares o laborales-, por eso el número de estudios es de esta magnitud”.



Con respecto a la situación de Bella Vista -conocida en las últimas horas-, dijo que “hoy hay un nuevo escenario que se está llevando a cabo en esta localidad y se abren nuevamente más testeos”. Igualmente, ratificó que “en ningún momento se perdió el rastro del virus y en todos los casos tienen nexo demostrable”.



Por otro lado, respecto a los protocolos activados en el Hospital Juan Pablo II, manifestó que “los pacientes están aislados, a la espera de ver cómo evolucionan por si hay recaídas y seguir con las evaluaciones, de ser necesarias”.