Valdés inauguró obras y anunció más infraestructura para San Carlos

Jueves, 13 de agosto de 2020

El gobernador Gustavo Valdés visitó la localidad de San Carlos, donde inauguró juntoa la intendente local Graciela Larraburu, pavimento, redes de energía y de agua potable. También entregó herramientas a emprendedores y anunció la construcción de una sucursal del Banco de Corrientes, una escuela, viviendas y cordón cuneta.







Por las inclemencias del tiempo los actos inaugurales programados para la tarde de este miércoles en San Carlos, se concretaron en el salón de usos múltiples de la municipalidad. En el mismo, se dejó formalmente habilitado el reciente tendido de 3, 5 Km de línea eléctrica de 33 kv en la zona del Aguapeí. Asimismo, inauguró 50 cuadras de pavimento en la zona urbana de San Carlos, mientras que también se explicó el trabajo que la provincia está realizando en esa localidad para proveer agua potable.



Gobernador Valdés



Valdés se refirió en el inicio de su discurso a los problemas que enfrenta y enfrentaba San Carlos, los que no “son fácil de resolver todos juntos y al mismo tiempo”. Sin embargo, afirmó que “hoy como Gobernador de la provincia, les vengo a decir que los vamos a resolver, porque sabemos que cuando asumimos, los problemas que tenía la localidad eran muchos” como los inconvenientes con el agua, los caminos, la falta de parque industrial, el problema de la luz, entro otros.



“Y tomamos decisiones que no son fáciles, tampoco son baratas, pero había que invertir en San Carlos”, agregó. Relató que “no fue fácil decidir tomar una línea eléctrica y de sacar a la Cooperativa que estaba en su momento con parte de la línea”, pero “si no tenemos energía eléctrica, no vamos a tener empresas que se quieran radicar aquí”, manifestó el primer Mandatario y aseguró que “vamos a seguir haciendo las inversiones en infraestructura eléctrica, las que sean necesarias para garantizar a todos los empresarios y los emprendedores quieran iniciar un trabajo, que quieran producir, transformar materia prima y agregar valor”.



Por otra parte, contó que “después de 30 años no había inversión en infraestructura de caminos, no había la posibilidad de tener un reasfaltado, y hoy podemos decir que tenemos entre 40 y 45 cuadras del ejido en condiciones”. Seguidamente, Valdés anunció que “vamos a estar haciendo las 7 o 9 cuadras de cordón cuneta para empaquetar toda esa inversión que tenemos”.



También resaltó que “necesitábamos seguir invirtiendo en camiones que sean fundamentales para la producción, como las rutas 74 y 71. La idea es terminar y llegar hasta San Borjita, para que podamos tener una salida hacia la Ruta 12 completamente en condiciones”.



Respecto a viviendas, el Gobernador informó que se viene trabajando en un programa “donde la Provincia es la que pone la plata a través del INVICO (Instituto de Vivienda de Corrientes), y en conjunto con los intendentes las ejecutamos”, y en ese marco “encaramos 10 viviendas con el Municipio”. Por su puesto que “no nos olvidamos que a través del INVICO y del FONAVI (Fondo Nacional de la Viviend), solicitamos 15 viviendas y si nos aprueban el plan nacional vamos a estar distribuyendo en la localidad para que San Carlos siga creciendo”.



En materia educativa, anunció que “vamos a estar haciendo la escuela principal de San Carlos, a través de una inversión importante”. Y en lo que se refiere al turismo, el titular del Poder Ejecutivo comentó que “si bien estamos diseñando el programa de los Esteros del Iberá, sabemos que San Carlos es una población que tiene muchísimos años, que debe tener más de 300 y fue saqueada, destruida, que se fue levantando nuevamente, lo que significa que acá tenemos un tesoro que es importante recuperarlos y ponerlo en valor”.



Es por eso que con el Comité Iberá, “estaremos invirtiendo para generar valor, para hermosear el Museo de San Carlos, ya que es importante comenzar a fomentar el ingreso turístico para que vean lo que tenían”, destacó Valdés.



Intendente Graciela Larraburu



Al momento de tomar la palabra, la intendenta de San Carlos, Graciela Larraburu expresó su grato agradecimiento al Gobernador por su presencia en dicho marco diciendo que “sabemos que estamos en etapas difícil pero la obra pública nunca se detuvo teniéndolo al frente de estas obras”.



Asimismo, recordó “el tiempo que tuvo que pasar para que se asfalte una cuadra en esta localidad, y ahora en el último tiempo se asfaltaron más de 50, simplemente hacía falta que alguien se anime y tenga el coraje como también pasó con el inicio de la obra de la red de agua potable, que se encuentra en un 70%” o con las obras realizadas en las salas de jardín de infantes que se inaugurará cuando se reanuden las clases”.



También, la jefa comunal destacó la importancia del parque industrial “que para nosotros es un orgullo, que con fondos municipales lo hemos logrado pero la Provincia hizo un gran aporte con el enripiado de las calles y abastecimiento de los transformadores para que en un inicio 60 familias y que luego se sumarán más de 100 familias tengan trabajo”.



“Los ejidos, la estación que el municipio donó a la DPEC en un total de una hectárea para hoy tengamos una línea nueva o como fueron las acciones desarrolladas en educación y salud que nos brinda nuevos profesionales donde podemos abastecer a las familias en la atención”, enfatizó su recorrido por las obras ejecutadas en el municipio.



Finalmente, Larraburu dirigiéndose nuevamente a Gustavo Valdés dijo “simplemente gracias por su generosidad y buen corazón porque siempre apostó al futuro y nunca nos soltó la mano, con todo lo que se hizo y se va a seguir haciendo en conjunto”.



Pavimentación



Mario Encina Marín



El vocal primero de Vialidad Provincial, Mario Encina Marín, brindó los detalles de las obras realizadas en una primera etapa diciendo que “estamos inaugurando 25 cuadras de pavimentación que comprende bacheo tanto profundos como superficiales y se aplica a su vez, una capa asfáltica de 5 cm de espesor y esta obra se encuentra valuada en 38 millones de pesos”.



En la segunda etapa, se cuenta con 24 calles de pavimentación y con el mismo procedimiento de la primera etapa, pero se implementa en este caso, bocacalles y cordón cuneta valuada en 40 millones de pesos, que contribuirá a mejorar la transitabilidad del ejido de la Municipalidad de San Carlos.



Tendido eléctrico



Alfredo Aún



En el momento de su alocución el interventor de la DPEC, Alfredo Aún al explicar los detalles de la obra dijo que “la ciudad de San Carlos es alimentada por la línea de 33 km que viene de la ciudad de Gobernador Virasoro, una línea antigua que atravesaba una parte preocupante para la empresa de energía y para San Carlos, que son los bajos del Aguapeí” ya que se producían diferentes incendios y que era de difícil acceso cuando teníamos algún inconveniente”.



Luego, siguió explicando el detalle de la línea cuando expresó que “los 33 km que vienen de Virasoro por la ruta 14, estaba en concesión de la Cooperativa de Servicios Públicos de esa localidad” y posteriormente se procedió: “A rescindir la concesión y a partir de ahí toma la administración la empresa de Energía de la provincia y se comenzó a hacer esta obra”.



La misma, explicó Aún que “consiste en retirar de la parte baja del Aguapeí y llevarla más sobre la ruta, una línea que tiene compostación de hormigón” y esto nos: “Genera, mejor seguridad en el abastecimiento de San Carlos y también un rápido acceso eventualmente cuando tenemos inconveniente”.



Por último, detalló que “la primera parte de la inversión es de nueve millones cuatrocientos mil pesos y va a continuar con una estación transformadora que se está haciendo ya en la ciudad de San Carlos con un transformador de 5 mva por 14 millones de pesos” concluyó el funcionario.



Red de agua potable



Juan Manuel Pomar



Luego, hizo uso de la palabra el coordinador del Plan Aguas dependiente del ministerio de Producción de la provincia, Juan Manuel Pomar y explicó el trabajo en San Carlos cuando recordó que “comenzábamos el año 2016 cuando interveníamos en la localidad para la construcción de una perforación de 375 metros” y también para la refacción: “A 0 del tanque de 45 mil litros e identificábamos que esa era la principal falencia”.



Posteriormente, explicó a los presentes que “una red de agua potable trabaja como una industria, hay una fábrica, un galpón o depósito donde se deposita lo que se produce y luego hay camiones que distribuyen” y ahí en la red de agua potable: “La fábrica son las perforaciones, los reservorios de agua ya sean los tanques más elevados o cisternas pasan a ser galpones y la red de distribución son los camiones”.



Seguidamente, el funcionario reveló que “en aquel momento el principal problema era la producción de agua, necesitábamos una perforación que se acerque a lo que la población necesitaba ya que las que habían eran chicas” y es por eso que “se decidió esa intervención y otra en el barrio Centenario”.



“El año pasado con financiamiento del Gobierno provincial y a través del municipio se procede a la reestructuración de la red” y se avanzó: "En la fase 1 y 2 y la 2 ya está al 95 por ciento que es toda la zona central del pueblo y el 5 por ciento que falta es el montaje del tanque que va en el predio y entre las dos etapas llevó 23 millones de pesos” precisó Pomar.



Por último, el Coordinador de la obra dijo que “en San Carlos la población tiene 260 litros de agua por persona por día, en el mes eso genera 39 mil litros por una familia tipo con 8 horas de trabajo” y con estas obras los “San Carleños van a comenzar el día con 300 mil litros de agua cuando antes eran 70 mil” concluyó.



Entrega para los emprendedores



Posteriormente, el Gobernador como hace habitualmente en el interior provincial, entregó bienes de capital para los inscriptos en el programa “CORRIENTES SOMOS TODOS”. Los mismos consistían en una cocina industrial, un lavacabezas y kit de peluquería, una soldadora inverter, una máquina de coser, dos heladeras Exhibidora, una batidora industrial y una sierra circular.