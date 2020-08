El Barcelona de Messi confirma un positivo que no compromete la Champions Miércoles, 12 de agosto de 2020 El futbolista infectado fue detectado entre un grupo de nueve jugadores que tenían previsto iniciar hoy la pretemporada.



El Barcelona del astro argentino Lionel Messi anunció hoy de un caso positivo de coronavirus de un jugador que tenía previsto iniciar la pretemporada, y no tuvo contacto con el plantel que viajará mañana a Lisboa para disputar la fase final de la Liga de Campeones de Europa.



El futbolista infectado, detectado entre un grupo de nueve jugadores que tenían previsto iniciar hoy la pretemporada, se encuentra en buen estado de salud y aislado en su domicilio, según informó el Barcelona en un comunicado.



El club catalán especificó, además, que el futbolista con Covid-19, cuyo nombre no fue revelado, no tuvo ningún contacto con los miembros del equipo de primera división que viajarán a Lisboa para jugar la fase de cuartos de final el viernes ante el Bayern Munich.



Los nueve jugadores que se incorporaron son Rafinha, Aleñá, Pedri, Trincao, Oriol Busquets, Miranda, Matheus, Wague y Todibo, según el diario Mundo Deportivo.









Tras sellar su pase a cuartos de final ante el Nápoli en el Camp Nou, el sábado pasado, el Barcelona liderado por el rosarino Messi se enfrentará al Bayern Munich en busca del pase a semifinales.



Ayer, el Valencia también confirmó dos casos positivos de coronavirus entre el plantel tras las pruebas realizadas antes de retomar las prácticas con miras a la próxima temporada.



España cuenta con más de 600 rebrotes activos de coronavirus, siendo Cataluña, Aragón y Madrid las zonas más afectadas.



Los últimos datos de Cataluña, no obstante, muestran una desaceleración en el incremento de los contagios, tras 548 nuevos positivos en las últimas 24 horas, tras el despliegue de una estrategia de "rastreos agresivos", que consisten en realizar pruebas masivas a personas asintomáticas en los barrios más afectados y sin focos localizados.