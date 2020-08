Inauguraron una ermita de la Virgen donde había un basural

Miércoles, 12 de agosto de 2020

Junto al sacerdote de la parroquia, el intendente celebró la instalación del lugar, que además de representar una acción en materia de sustentabilidad ambiental, brinda un nuevo espacio de reflexión para los ciudadanos.





“No nos vamos a quedar acá. Iremos a una recolección diferenciada y seguiremos avanzando en todo lo que tenga que ver con una gestión moderna”, afirmó. “Lo que fue una idea se convirtió en un sueño, después en un proyecto y hoy es una realidad”, destacaron los vecinos del barrio.



El intendente Eduardo Tassano inauguró este martes una glorieta de la Virgen en el barrio Nuestra Señora de Pompeya. Se trata del 56º espacio recuperado en lo que va de la gestión a través del programa de mitigación de basurales, con el cual, además de colaborar con acciones en pos de la sustentabilidad ambiental, se establecen espacios amigables y de reflexión, sumando así acciones concretas para transformar a Corrientes en una ciudad amigable.



“Este para mí no es un espacio recuperado más. Yo era vecino de este barrio, jugaba al fútbol acá en la canchita, también en el barrio Pujol y en la Escuela 30”, remembró el intendente durante el acto, del cual participó junto al secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Javier Rodríguez, el sacerdote de la parroquia y varios vecinos del barrio, quienes mantuvieron en todo momento el uso de tapabocas y el distanciamiento social correspondiente.



Así, el intendente inauguró el espacio recuperado por la Municipalidad a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. “No nos vamos a quedar acá. Estamos planificando nuevas formas de recolección. Iremos a una recolección diferenciada, separando el plástico, el cartón, el vidrio, y seguiremos trabajando también en la recolección de escombros por separado, y en todo lo que tenga que ver con una gestión moderna”, aseguró.



“Estamos empezando. Este es un proceso que va a llevar años, pero ya nuestros jóvenes y nuestros niños van a disfrutar de eso en el futuro: de una ciudad que haga lo que tiene que hacer en materia de gestión de residuos”, afirmó el intendente ante los vecinos del barrio.



“Sé que Nuestra Señora de Pompeya, que está tan en mi corazón desde la infancia, nos va a iluminar para preservar este lugar limpio, y que sea un sitio de reflexión, de visita y de prolongación de la querida parroquia”, sostuvo Tassano.



“NUESTRO SUEÑO HOY ES UNA REALIDAD”



Nelson Acosta, vecino del barrio, fue uno de los principales impulsores de la instalación de una glorieta de la Virgen donde anteriormente había un basural. En la ocasión, manifestó su satisfacción por lo logrado: “Esto es una alegría enorme. Desde el año pasado veníamos ideando esto con el padre Nelson de la parroquia, trasladamos nuestra inquietud a los muchachos de la Delegación para que hagan la gestión y lo que fue una idea se convirtió en un sueño, después en un proyecto y hoy es una realidad”, dijo.



“Yo vivo en el barrio hace 55 años, me crié acá. Esto era un basural de 40 metros, que tenía olores nauseabundos y ahora se convierte en esto que se lo ideó, se lo proyectó y es una realidad”, valoró el vecino. “El Municipio ha trabajado con la Provincia por los vecinos”, acotó al respecto.

“Ahora vamos a mimar este lugar, con la Virgen, con plantas, con árboles plantados. Está hermoso y lo vamos a cuidar”, manifestó finalmente.



“ELIMINAMOS UN BASURAL DE AÑOS”



“Este es un espacio transformado en una ermita. Este sector del Bañado Norte fue rebautizado como Nuestra Señora de Pompeya, y la verdad es que estamos satisfechos por haber eliminado este basural de años. Es un espacio que quedó muy lindo, con el que además de contribuir a la sustentabilidad ambiental, se aporta un espacio amigable y de reflexión para los vecinos”, describió el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable.



En ese marco, Rodríguez recordó que el objetivo que persigue la Municipalidad con el programa de mitigación de minibasurales consiste “en erradicar todos los basurales de Corrientes, y no sólo quitarlos, sino también transformarlos en espacios amigables, lo cual es importante decirlo porque de eso se trata la acción: del trabajo conjunto con los vecinos, que permite sacar el basural y convertirlo en un espacio agradable y de reflexión”.



DISTANCIAMIENTO SOCIAL

En este contexto, el intendente agradeció a los vecinos presentes por usar barbijos y mantener el distanciamiento social en este marco de pandemia. “Es importante que sigamos trabajando en la concientización, en tres cosas principales: el uso del barbijo o tapabocas, que veo que lo están haciendo; en el lavado de manos; y mucho cuidado en los temas de aglomeraciones y reuniones”, transmitió. Finalmente, instó a “defender lo que logramos acá en Corrientes, desde el gobernador para abajo, todos trabajando juntos”.