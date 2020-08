Controlan las medidas de seguridad en comercios de los barrios

Miércoles, 12 de agosto de 2020

El intendente visitó la sede del Parada Canga del barrio San Gerónimo, donde felicitó personalmente a su propietario por el estricto cumplimiento de las normas de distanciamiento social y de higiene en el lugar. “Quiero agradecer al dueño del supermercado por su trabajo, su predisposición y por defender esta fase de la cuarentena en la cual estamos”, manifestó.









Este martes, el intendente Eduardo Tassano recorrió comercios de la ciudad a fines de controlar la implementación de las medidas de seguridad debido a la pandemia del coronavirus. En ese marco, visitó el supermercado Parada Canga, del barrio San Gerónimo, donde felicitó personalmente a su dueño por la manera mediante la cual se desenvuelven laboralmente, cumpliendo con las normas de distanciamiento social y de higiene necesarias.



“Estamos recorriendo comercios y supermercados. Es algo que lo hacemos tanto personalmente como también con los equipos e inclusive con funcionarios que no pertenecen a las áreas de supervisión de comercios y demás, dando así una nueva inyección de concientización en cuanto a los cuidados por la pandemia, que básicamente tienen que ver con las condiciones de distanciamiento, el uso del tapabocas y el lavado de manos”, describió inicialmente el intendente.



Seguidamente, Tassano hizo hincapié en que, además de los sucesivos controles efectuados, desde la Municipalidad recibieron numerosos avisos sobre incumplimientos en diversos sectores de la ciudad, ante lo cual se reaccionó inmediatamente: “Hubo algunas preocupaciones de vecinos que nos denunciaban sobre algunos lugares, así que estamos recorriendo”, sostuvo.



TRABAJO CONJUNTO

Tanto en torno a la situación de pandemia en singular como a numerosas áreas en general, se afianza el trabajo mancomunado entre la Municipalidad y el Gobierno provincial, a través de una modalidad de participación ciudadana gracias a la cual se produce un círculo virtuoso, en beneficio tanto de los ámbitos públicos como privados. Esto se aplica en los controles del cumplimiento de las normas preventivas, lo que se circunscribe en disímiles acciones llevadas adelante entre la Provincia y el Municipio, siempre instando a los ciudadanos a sumarse y ser parte de ello.

“Acá, en Parada Canga, si bien ya sabíamos que estaban trabajando bien, estamos gratamente sorprendidos. Está todo muy bien organizado en cuanto al distanciamiento, a las medidas higiénicas y a la cantidad de personas en el local, así que solamente quiero agradecer al dueño del supermercado por su trabajo, su predisposición y por defender esta fase de la cuarentena en la cual estamos”, expresó Tassano durante la visita, de la cual también participaron el secretario de Desarrollo Económico, Juan Esteban Maldonado Yonna; y el subsecretario de Legal y Técnica, Ignacio Maldonado Yonna.

Por su parte, Ernesto Barbero, propietario del local, detalló pormenorizadamente la forma en que se adaptaron a esta nueva situación y cuáles fueron los procedimientos para ello: “Estamos siguiendo todos los protocolos existentes que ha dado la Municipalidad. Al entrar, se higieniza con alcohol a los clientes y se los instruye para que no se encimen en el local, para lo cual en el piso están indicados los lugares de distanciamiento; el personal está siempre con barbijo y a los clientes no se les permite la entrada sin usarlo; y así con todo lo considerado fundamental”, expuso.

“El acompañamiento ha sido muy bueno, siempre nos han estado acompañando. Es muy importante el hecho de que estén recorriendo los negocios y fiscalizando los problemas que se puede presentar en esta pandemia que nos tiene tan preocupados a todos”, subrayó el comerciante.



“SIGAMOS CON RESPONSABILIDAD”

Finalmente, Tassano reiteró un mensaje a los vecinos de la ciudad, a quienes solicitó públicamente que “sigamos con responsabilidad, cumpliendo con las premisas implementadas durante esta cuarentena”, al tiempo que recordó las recomendaciones de rigor sobre “el lavado de manos, el distanciamiento, el uso del tapabocas, evitar las aglomeraciones y acudir a lugares como éste, que tan bien cuidan la salud de todos”, indicó.