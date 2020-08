Salud articula acciones con el sector privado

Miércoles, 12 de agosto de 2020

El objetivo es proteger al personal de ambos sistemas y por consecuencia, a toda la población. El primer acuerdo se logró con el Centro Médico.





En el marco de la pandemia de Covid-19, el Ministerio de Salud Pública de la Provincia, a cargo de Ricardo Cardozo, comenzó a articular estrategias sanitarias con el sector privado de salud para resguardar a los profesionales que se desempeñen en ambos sistemas.



El objetivo es evitar que el intercambio de los recursos humanos pueda comprometer la seguridad epidemiológica de la Salud Pública y la privada.



En este sentido, el primer acuerdo se logró hoy con el Centro Médico y ya están previstas otras reuniones con representantes de otras clínicas y sanatorios.



“Comenzamos reuniones generales con todos los directores de los centros de salud del sector privado, verificamos qué personal sanitario compartimos entre ambos sectores para buscar acuerdos, en cada caso en particular, sin perjudicar ni la parte pública ni la privada, es decir, trabajar mancomunadamente”, dijo la directora general de Capital Humano, Teresita Domínguez.



Remarcó que “el objetivo es no compartir los profesionales, tomando distintas medidas de precaución para que cada agente esté libre de Covid-19 y no afecte a ningún sector”.



“Lo que buscamos es consensuar una forma de trabajo y para eso, nos estamos reuniendo con cada representante del sector privado, porque cada uno presenta una situación distinta”, agregó y aseguró que “hay buena predisposición de los representantes privados”.



En este sentido, ponderó: “Con el Centro Médico ya llegamos a un acuerdo en cuanto a la parte de técnicos de laboratorio y enfermería , lo que permitirá que no haya perjuicios para ninguno, ni para el profesional ni para la clínica privada ni para la parte pública”.



En la tarea, también participa el director general de Gestión Hospitalaria e Instituciones de Salud, Alberto Arregin.