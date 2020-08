"Estamos en el peor momento" de la pandemia, advirtió el Presidente Martes, 11 de agosto de 2020 "Debemos ser muy cuidadosos. No tenemos el tema resuelto, estamos muy lejos de resolverlo", dijo el mandatario en declaraciones a radio Futurock.



El presidente Alberto Fernández advirtió hoy que el país se encuentra "en el peor momento" de la pandemia de coronavirus, pidió a los argentinos "ser muy conscientes de los riesgos que estamos corriendo, que no han pasado y que debemos tratar con seriedad", y aclaró que "no está en discusión la libertad de la gente".



