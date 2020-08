LA Provincia terminó de pavimentar Ex Vía y ya trabaja en Chaco y calles del barrio Juan XXIII Lunes, 10 de agosto de 2020 El gobierno Provincial tras concluir la pavimentación de la Ex Vía, desde Gutenberg a Pago Largo, dispuso continuar con similares obras en calles del barrio Juan XXIII, al tiempo que arrancó con trabajos de preparación de la superficie de calle Chaco para su posterior recapado.





En la ex vía, donde oportunamente se proveyó de cordón cuneta, la pavimentación demandó, alrededor de 1.316 toneladas de concreto asfáltico, las cuales fueron elaboradas en la planta que la provincia posee en Maipú y ex vía.



Calle Chaco



Por otra parte, desde el pasado viernes un equipo de Vialidad Urbana está trabajando en el fresado de la calle Chaco, entre las avenida Costanera y 3 de Abril, como acción previa a su posterior recapado. El material retirado será reutilizado en esta tarea.



Actualmente los trabajos de escarificado se llevan adelante en el tramo de Chaco entre Bolívar y Moreno.



B° Juan XXIII



En tanto , comenzaron los trabajos de preparación de la sub base del paquete estructural en la calle Malvinas Argentinas, entre las avenidas IV Centenario y Juan Ramón Vidal del barrio Juan XXII, como paso previo a su pavimentación.



En esta populosa barriada correntina, la Provincia, dentro del programa de Mejoramiento Barrial, construyó alrededor de 5 mil metros lineales de cordón cuneta, obras que fueron complementadas con el enripiado de las calles intervenidas.