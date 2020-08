Mayer pidió por el regreso a la actividad en todo el país

Lunes, 10 de agosto de 2020

El tenista correntino publicó unas palabras en su cuenta oficial de Twitter para reclamar por el retorno del deporte blanco en el territorio nacional. Su mensaje fue replicado por sus seguidores y se sumó al de otros colegas de peso como Juan Mónaco y Carlos Berlocq.





Pe­se a que la cur­va de con­ta­gios es­ta­ría cer­ca de lle­gar al pi­co en nues­tro pa­ís, el de­por­te si­gue su­man­do dis­ci­pli­nas que re­gre­san a los en­tre­na­mien­tos. Con el fút­bol re­por­tan­do ca­sos con­fir­ma­dos en Pri­me­ra Di­vi­sión, uno de los cues­tio­na­mien­tos es la fal­ta de au­to­ri­za­ción pa­ra la prác­ti­ca del te­nis.





En Co­rrien­tes, el de­por­te blan­co re­tor­nó con un pro­to­co­lo adap­ta­do, su­man­do el vis­to bue­no rá­pi­da­men­te ya que cuen­ta con dis­tan­cia pru­den­cial en­tre los ju­ga­do­res. Con la mul­ti­pli­ca­ción de ca­sos que se die­ron en Bue­nos Ai­res du­ran­te la úl­ti­ma se­ma­na, las res­tric­cio­nes en el cen­tro del pa­ís hi­cie­ron que el te­nis no pue­da re­gre­sar co­mo par­te de la “nue­va nor­ma­li­dad”.



En los úl­ti­mos dí­as, va­rios re­fe­ren­tes na­cio­na­les se ex­pre­sa­ron al res­pec­to, re­cla­man­do por la vuel­ta. Ayer, fue el ca­so de Le­o­nar­do Ma­yer. Pa­sa­do el me­dio­dí­a, el te­nis­ta co­rren­ti­no es­cri­bió una lí­ne­as en su cuen­ta ofi­cial de Twit­ter: “¡El te­nis tie­ne que vol­ver! ¡Tie­ne pro­to­co­lo, dis­tan­cia so­cial y gen­te que ne­ce­si­ta tra­ba­jar! #vuel­ta­del­te­nis”, pi­dió el cam­pe­ón de dos tí­tu­los de sin­gles a ni­vel ATP.



Con más de 58.000 se­gui­do­res co­mo pú­bli­co prin­ci­pal, las res­pues­tas y adhe­sión de mu­chas per­so­nas no se hi­zo es­pe­rar. El tuit tu­vo más de 1.200 “Me gus­ta” y fue com­par­ti­do por más de 200 usua­rios de la red so­cial.



Es­te men­sa­je va en­co­lum­na­do en una cam­pa­ña que ini­cia­ron otros co­le­gas su­yos, co­mo Juan Mó­na­co. El tan­di­len­se, que se re­ti­ró en 2017 ha­bía pu­bli­ca­do un men­sa­je des­de su cuen­ta ofi­cial de Twit­ter re­fi­rien­do­se a las me­di­das re­gla­men­ta­rias de los courts: “¿No de­jan tra­ba­jar a un pro­fe de te­nis? ¡Las di­men­sio­nes de una can­cha de te­nis ge­ne­ral­men­te son de 23,78 me­tros de lon­gi­tud y 10,97 me­tros de an­cho, de­jan­do un es­pa­cio al fon­do igual o ma­yor a 3,65 me­tros, pa­ra dos! ¡Si, dos per­so­nas!”.



Otro que se ex­pre­só fue Car­los Ber­locq. El oriun­do de Chas­co­mús fue efu­sión en po­cas lí­ne­as: “¡Qué vuel­va el te­nis en Ar­gen­ti­na ya! ¡Por fa­vor! La in­dus­tria del te­nis tie­ne que vol­ver, mu­cha gen­te ne­ce­si­ta tra­ba­jar.

Es­tá el pro­to­co­lo, no hay ries­gos de con­ta­gio, to­do lo con­tra­rio, y mu­cho dis­tan­cia­mien­to so­cial. #que­vuel­va­el­te­nis”.