Se enfría el pase de Lautaro Martínez a Barcelona, según el agente del jugador

Lunes, 10 de agosto de 2020

"Lautaro tiene aún tres años de contrato con el Inter y está muy bien dónde está", aseguró su representante, y dijo que lo de la transferencia "es mucho de los medios".







La transferencia del delantero argentino Lautaro Martinez de Inter de Italia al Barcelona de España ingresó en una pausa, según el representante del jugador, el exfutbolista Carlos Yaqué, que a la vez aclaró que el ex Racing "está muy bien" en el club de Milán.



"Lo de la transferencia de Lautaro es mucho de los medios. Hoy Lautaro tiene aún tres años de contrato con el Inter y está muy bien dónde está", dijo el 'Beto' Yaqué en declaraciones recogidas por el diario Sport de Barcelona.



No obstante, apunta el periódico, "las negociaciones siguen abiertas entre Inter y Barcelona para intentar llegar a un acuerdo. Todo comenzará a hablarse cuando acaben las competiciones europeas".



"Lautaro todavía tiene la Europa League y ojalá pueda llegar con el Inter hasta el final. Ahora eso es lo primordial", afirmó el representante del delantero de 22 años.



El ex Racing quiere fichar por el Barcelona, pero Inter desea recibir unos 70 millones de euros por su traspaso, además de incluir a Júnior Firpo en la operación, asegura el medio español.



Barcelona desea contratar a Martínez aunque durante la última semana se especuló que para ello debería definirse la situación del uruguayo Luis Suárez, cuyo contrato vence en junio de 2021.



"Quién puede descartar a un jugador como Lautaro" dijo la semana pasada el presidente del club catalán, Josep María Bartomeu, quien también recordó la "difícil" situación económica que atraviesa la institución.