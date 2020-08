Persiste la bajante de los ríos Paraná y Uruguay

Viernes, 07 de agosto de 2020

El Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA) dio a conocer el informe del Instituto Nacional del Agua (INA) para la región de pronóstico de las cuencas de los Ríos Paraná, Paraguay, Uruguay.



El resumen meteorológico indica que no se registraron eventos significativos de precipitación en la cuenca del Plata. Se espera que para la semana persistan estas condiciones de buen tiempo producto de la presencia de un sistema de altas presiones en el continente.



El caudal erogado por Itaipú, la descarga esta semana permaneció en descenso hasta el 3 de agosto cuando comenzó la descarga adicional programada que estabilizo un caudal de 7.500 metros cúbicos por segundo. Las descargas adicionales continuarán durante la semana siguiente, manteniendo estos valores. Las futuras descargas dependerán fuertemente de los eventos que se vayan registrando, especialmente sobre la cuenca de aporte directo al embalse.



No se espera un retorno a condiciones durante lo que resta del invierno. Se continúa con el monitoreo ante la posibilidad de incrementos por excedentes de lluvias en la parte de la cuenca de respuesta más rápida: la más cercana al embalse de Itaipú.



En la confluencia de los ríos Paraná-Iguazú: se observó un comportamiento descendente hasta el 2 de agosto alcanzando un caudal mínimo próximo a 7.200 metros cúbicos por segundo, desde entonces se observa un comportamiento ascendente leve, hoy el caudal se encuentra en torno a 8.300 metros cúbicos por segundo, es probable que continúe oscilando en estos valores los próximos días, de igual modo se mantiene muy por debajo de lo normal e inferior al promedio de los caudales mínimos de los últimos 38 años.



El caudal entrante a Yacyretá, esta semana se observó un comportamiento oscilante en torno a 8.000 metros cúbicos por segundo hasta el 3 de agosto, luego debido a la descarga adicional de Itaipú sufre un leve incremento alcanzando el día de hoy un caudal próximo a 8.400 metros cúbicos por segundo. Probablemente se mantenga en estos valores la próxima semana pudiendo alcanzar los 9.000 metros cúbicos por segundo.



La descarga se mantuvo acotada. Hoy registra 7.800 metros cúbicos por segundo y se espera un aumento acotado siguiendo la operación especial desde la alta cuenca.



En Corrientes / Barranqueras, continúa en situación de descenso, el nivel se encuentra 0,33 metros inferior a la semana anterior. El día de hoy los mismos se observan en torno a 0,89 metros y 0,97 metros respectivamente valores muy inferiores a los normales de la época.



El promedio semanal es 1,14 metros esto es 2,23 metros por debajo del promedio mensual de agosto de los últimos 25 años. Se espera que gradualmente comience a recuperar el nivel debido a las descargas adicionales que se establecen esta semana aguas arriba. La futura evolución dependerá fuertemente de la evolución de las lluvias en la región, especialmente en la parte de la cuenca de aporte de respuesta más rápida (cuenca del río Iguazú, cuenca próxima al embalse de Itaipú y cuenca de aporte al tramo misionero-paraguayo).



En Goya se mantiene el comportamiento descendente de la semana anterior, disminuyendo 0,15 metros su nivel durante la semana en curso. El día de hoy el mismo se encuentra en 1,39 metros. El promedio semanal es 1,47 metros es decir 0,24 metros inferior a la semana precedente y 2,08 metros por debajo del promedio mensual de agosto desde 1995. Es probable que continúe comportándose de manera descendente la próxima semana.



El Río Uruguay presenta tendencia al descenso, durante los últimos 7 días no se apreciaron precipitaciones significativas sobre la cuenca. Asimismo, desde la cuenca alta se produjo aporte mediante una serie de pulsos de erogación (Itapiranga), puesto la recuperación del volumen útil en los reservorios de la cuenca alta. Aun así, su efecto no fue muy significativo sobre el tramo medio-superior ya que fue atenuándose agua abajo debido a que el aporte en ruta prevaleció en valores normales a inferiores a lo normal.



En suma, se aprecia una franca tendencia hacia la disminución del flujo base, en ausencia de precipitaciones. Por otro lado, las distintas previsiones numéricas no brindan señales sobre la ocurrencia de eventos de precipitación con montos significativos, al menos durante los próximos 7 días. En consecuencia, el nivel hidrométrico sobre el tramo medio-superior tendería a aproximarse al límite superior de aguas bajas hacia el 11 de agosto, sobre todo en las secciones superiores como San Javier, manteniéndose levemente por encima de este límite en Santo Tomé y Paso de los Libres, en el corto plazo.