Hay 25 personas internadas en el Hospital de Campaña

Viernes, 07 de agosto de 2020

El Ministerio de Salud Pública, comunica el parte médico de los pacientes internados en el Hospital de Campaña Escuela Hogar.





El informe emitido desde la Dirección Ejecutiva de la institución detalla que se encuentran internados actualmente veinticinco pacientes, de los cuales dieciséis están en Sala de Clínica, dos en Terapia Intensiva y siete en Sala de Sospechosos.



-En Sala AG 1: Cinco pacientes de sexo femenino; una paciente de 37 años personal de salud, derivada de Paso de los Libres con diagnóstico de Covid-19, con antecedentes de Hipotiroidismo, se encuentra clínicamente estable.



Una paciente de 57 años, derivada de Paso de los Libres con diagnóstico de Covid-19, con antecedente de hipertensión arterial, enfermedad coronaria, obesidad, insuficiencia renal crónica en hemodiálisis, se encuentra clínicamente estable. Recibe tratamiento con Plasma.



Una paciente de 53 años, con diagnóstico de Covid-19, personal de salud, derivada de Paso de los Libres, antecedente de hipertensión arterial, clínicamente estable.



Una paciente de 61 años, con diagnóstico de Covid-19, personal de salud, derivada de Paso de los Libres, con antecedente de apnea de sueño, con Bipap nocturno, se encuentra clínicamente estable.



Una paciente de 54 años, con diagnóstico de Covid-19, personal de salud derivada de Paso de los Libres, con antecedente de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, se encuentra clínicamente estable. Recibe tratamiento con plasma.







En Sala AG 2: Cinco pacientes; de sexo masculino. Uno de 31 años, con diagnóstico de Covid-19, personal de salud de la Provincia del Chaco, se encuentra clínicamente estable. Recibió tratamiento con plasma.



Un paciente de 62 años de edad, personal de salud del Chaco, con diagnóstico de Covid-19, que no refiere antecedentes patológicos, se encuentra clínicamente estable. Recibió tratamiento con plasma.



Un paciente de 32 años, con diagnóstico de Covid-19, personal de salud, derivado de Paso de los Libres, con antecedente de enfermedad metabólica, obesidad mórbida, se encuentra clínicamente estable.



Un paciente de 71 años, con diagnóstico de Covid-19, derivado de Paso de los Libres, con antecedente de hipertensión arterial, se encuentra clínicamente estable.



Un paciente de 64 años, con diagnóstico de Covid-19, derivado de Paso de los Libres, antecedente de dislipidemia, se encuentra clínicamente estable.







En Sala AG 3: Dos pacientes de sexo femenino. Una de 56 años, con diagnóstico de Covid-19, personal de salud de la ciudad Capital, antecedente de hipertensión arterial e hipotiroidismo, se encuentra clínicamente estable.



Una de 42 años, con diagnóstico de Covid-19, personal de salud de la ciudad Capital, que no refiere antecedentes patológicos, se encuentra clínicamente estable.







En Sala AG 4: Cuatro pacientes de sexo femenino. Una de 66 años, derivada de Paso de los Libres con diagnóstico de Covid-19, con antecedente de Hipertensión Arterial, Dislipidemia; que recibió tratamiento con Plasma, se encuentra clínicamente estable.



Una de 58 años, contacto estrecho de positivo de la provincia del Chaco, con diagnóstico de Covid-19, que no refiere antecedentes patológicos, se encuentra clínicamente estable. Recibió tratamiento con Plasma.



Una paciente de 50 años, con diagnóstico de Covid-19, derivada de Paso de los Libres, post operatorio de colecistectomía por video laparoscopia. Evoluciona clínicamente estable.



Una paciente de 30 años, con diagnóstico de Covid-19, derivada de Paso de los Libres sin antecedentes patológicos, clínicamente estable.







-En la Unidad de Terapia Intensiva se encuentran dos pacientes internados, con sospecha de Covid-19,



UTI 2, una paciente de sexo femenino de 48 años, con sospecha de Covid-19, antecedente de hipotiroidismo, con diagnóstico de neumonía bacteriana, empiema pleural, derivada del Hospital Llano, la cual se encuentra estable.



UTI 4, un paciente de sexo masculino de 67 años, con sospecha de Covid-19, antecedente de diabetes mellitus tipo 2, insuficiencia cardiaca, enfermedad coronaria, con diagnóstico de pie diabético, derivado del Hospital Llano, el cual se encuentra estable.







-En el sector B, de sospechosos de Covid-19; una paciente de sexo femenino de 60 años, derivada de Paso de los Libres, con antecedente de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, insuficiencia renal crónica en hemodiálisis, se encuentra clínicamente estable.



Una paciente de 92 años, derivada de Paso de los Libres, con antecedente de fractura de tibia, se encuentra clínicamente estable.



Un paciente de 72 años, con sospecha de Covid-19, derivado de Paso de los Libres, con antecedente de Hipertensión arterial, enfermedad valvular aortica, insuficiencia renal crónica en hemodiálisis. Se encuentra clínicamente estable.



Una paciente de 17 años, sospecha de Covid-19, con antecedente de lupus eritematoso sistémico, miopatía, anemia hemolítica. Derivada del Hospital Llano. Se encuentra clínicamente estable.



Una paciente de 64 años, con sospecha de Covid-19, antecedente de diabetes mellitus tipop2, diagnóstico de absceso renal. Derivada del Hospital Llano, se encuentra clínicamente estable.



Un paciente de 23 años, con sospecha de Covid-19, antecedente lupus eritematoso sistémico, serositis, insuficiencia renal. Derivado del Hospital Llano, se encuentra clínicamente estable.



Un paciente de 65 años, con sospecha de Covid-19, antecedente diabetes mellitus tipo 2, enfermedad vascular periférica. Derivado del Hospital Llano, se encuentra clínicamente estable.



*Respiradores COVID-19 con 100 por ciento de disponibilidad.