El coronavirus avanza sin techo en América y los rebrotes siembran el temor en Europa

Jueves, 06 de agosto de 2020

La pandemia continuaba este jueves su avance sin freno en todo el orbe, con más de 250.000 nuevos casos que marcan la velocidad con que se propaga, mientras España volvió a enfrentar una difícil situación por algunos rebrotes que el Gobierno se niega considerar como una "segunda ola" de contagios y varios vecinos europeos desaconsejan a sus ciudadanos que la visiten.





Los países latinoamericanos superaron en las últimas horas de este jueves la barrera de los cinco millones de casos y ya se acercan a la cifra de muertes de Europa, con más de 200.000, advirtió la Organización Mundial de la Salud (OMS).



En las últimas horas, 50.000 nuevos contagios en la región hicieron trepar la cifra total a 5,01 millones, mientras los 1.864 muertos reportados en la pasada jornada elevan el total a 203.585, según la OMS.



A este ritmo, la región alcanzará en pocos días el número registrado por Europa: más de 214.000 fallecimientos.



Brasil sigue siendo el país latinoamericano más afectado (y el segundo del planeta), con 2,85 millones de casos y 97.200 muertes, de acuerdo con las cifras de la Universidad Johns Hopkins; seguido por México con 456.000 contagios y 49.600 fallecidos, lo que lo ubica como el tercer territorio del mundo con más víctimas mortales.



Otros países de la región con más de 100.000 casos son Perú (447.000 contagios), Chile (366.000), Colombia (345.000) y Argentina (220.680).



En el norte, Estados Unidos continúa acumulando nuevos contagios y muertes, por lo que en cuestión de días superará los cinco millones de casos y las 160.000 muertes.



El presidente Donald Trump llegó hoy a Ohio para reunirse con simpatizantes y participar de un acto con donantes electorales, justo antes de que el gobernador del estado, el republicano Mike DeWine, quien tenía previsto recibirlo en Cleveland, diera positivo en la prueba de coronavirus.



En tanto, el continente africano se acerca al millón de casos, según los datos del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de África (CDC), cuyas autoridades señalaron que la batalla contra la pandemia debe darse "sin descanso", citó la agencia de noticias EFE.



El director del CDC, John Nkengasong, detalló que los contagios del continente ya alcanzan los 992.710, más de la mitad de ellos en Sudáfrica, y los muertos, los 21.617, según una conferencia de prensa.



Cinco países representan el 75% de los casos: Sudáfrica, Egipto, Nigeria, Ghana y Argelia.



Por otra parte, en Europa, no sólo España está sufriendo los efectos de nuevos focos o rebrotes preocupantes.



El centro de control de enfermedades infecciosas de Alemania anunció hoy que 1.045 personas dieron positivo en las últimas 24 horas, el mayor incremento diario en tres meses.



El aumento récord llega días después de que la asociación médica más importante del país asegurara que ya transita su segunda ola de Covid-19 luego de haber dado por controlada la primera y levantado la mayoría de las restricciones en mayo pasado", informó la agencia de noticias alemana DPA.



El Instituto Robert Koch dijo en un comunicado que se trata de la primera vez desde el 7 de mayo que Alemania reporta más de 1.000 casos en un día, cifra que todavía está lejos del pico de más de 6.000 de principios de abril.



En Italia, otro de los países europeos más castigados por la pandemia, mientras el Gobierno prepara nuevas flexibilizaciones para el turismo y advierte que la batalla contra el virus "aún no está ganada", se registraron hoy 402 casos positivos, con lo que se supera los 400 contagios diarios en más de un mes y medio.



Según las cifras oficiales, el número de víctimas llegó a 35.187 desde la primera registrada el 21 de febrero, incluidos seis fallecimientos en las últimas 24 horas.



Las autoridades sanitarias de España, por su parte, pidieron hoy "prudencia" y rechazaron hablar de una "segunda ola" después de que el País Vasco alertó de un fuerte incremento de contagios que apuntan a ese escenario al menos en la norteña región.



"Hasta que no tengamos una transmisión comunitaria descontrolada, prefiero ser prudente", ya que "se pueden generar percepciones de riesgo distorsionadas", dijo hoy el epidemiólogo Fernando Simón, el experto de referencia del Gobierno de España.



España registra actualmente 580 brotes activos que afectan a 6.900 personas, según informó Simón.



En las últimas 24 horas se detectaron 1.683 nuevos contagios, un leve descenso respecto de la jornada previa, pero que elevan a 309.855 el número total de infectados desde que irrumpió la pandemia. Además, las víctimas fatales se elevan ya a 28.500, tras sumarse 22 en la última semana.



Para colmo, Dinamarca se sumó hoy al grupo de países europeos que desaconsejan viajar a España por las cifras de contagios en algunas de sus comunidades autónomas, como ya habían hecho la semana pasada Alemania, Países Bajos y Bélgica, mientras Francia sumó a Aragón en la lista de destinos no recomendables.



En Asia, finalmente, India mantiene un alto nivel de contagios con 904 muertes en las últimas 24 horas, su mayor cifra diaria, mientras que el número de infecciones fue de 56.282, con lo que se acerca a los dos millones de casos positivos.



Las autoridades sanitarias informaron que el total de muertes llegó a 40.699, la mitad de ellas en los últimos 30 días.