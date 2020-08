El sindicato de trabajadores domésticos repudió a Nicole Neumann por “poner en riesgo la salud de su empleada”

Jueves, 06 de agosto de 2020

La panelista de "Nosotros a la mañana" fue criticada por el trato que le dio a una trabajadora que se contagió de COVID-19. La modelo también tiene el virus y permanece aislada





Nicole Neumann aseguró este lunes que tiene coronavirus y se encuentra cumpliendo el aislamiento preventivo en su casa, acompañada por sus tres hijas: Allegra, Sienna e Indiana. La modelo se realizó el hisopado luego de que Daniela, su empleada doméstica, amaneciera sin olfato, uno de los síntomas compatibles con el COVID-19. “Soy asintomática... Entré en pánico, se me vino el alma al piso”, explicó.



En el ciclo Nosotros a la mañana, la panelista dio detalles de cómo se manejó con su empleada ante esta situación: “Le dije que se quedara encerrada en un cuarto hasta que se pudiese hacer un testeo y le dio positivo”. Tras el diagnóstico, Daniela fue trasladada a un centro de aislamiento, mientras que ella y sus hijas se quedaron en su casa: “Desde ese momento, los convivientes y los contactos estrechos, que somos mis hijas y yo, tenemos que hacer cuarentena preventiva. A los chicos no se los hisopan, y a mí me dio positivo. Pero gracias a Dios lo estoy transitando de manera asintomática”.



La ex mujer de Fabián Cubero fue muy criticada por todo lo ocurrido tanto en las redes sociales y en algunos programas. Incluso la Unión de Trabajadores Domésticos y Afines acusó a la modelo de tener una actitud “irresponsable” por “violar las leyes laborales y sanitarias vigentes”. Matías Isequilla, apoderado de la entidad, expresó su repudio en un comunicado.





“La UTDA y afines repudiamos enérgicamente la irresponsable actitud de la señora Nicole Neumann, quien en violación a las leyes laborales y sanitarias vigentes no solo puso en riesgo la salud de la trabajadora doméstica por ella contratada, sino que en una actitud claramente abusiva de su estado de necesidad la habría obligado a trabajar durante la cuarentena y de modo lindante con el trabajo esclavo habría limitado el contacto con su familia de manera quincenal”, dijo el abogado a través de un audio que le envió a la periodista Mercedes Ninci y fue presentado en el programa Bendita.



“Denunciamos que lo sucedido en este caso, y que tomó estado público gracias al perfil mediático de dicha empleadora, no constituye un hecho aislado, sino un claro ejemplo de los muy numerosos atropellos que han padecido la mayoría de las trabajadoras de casas particulares de parte de sus empleadores tales como despidos, suspensiones, falta de pagos de salarios, condiciones salariales y la imposición de prestar tareas a pesar de que la actividad de las compañeras no fue declarada esencial ni se encuentra exceptuada del aislamiento social, preventivo y obligatorio”, finalizó el apoderado.



La panelista también fue muy cuestionada por María O’Donnell, quien se manifestó a través de Twitter. “Nicole Neumann ‘vive’ con la empleada, que cada 15 días sale ‘porque tiene familia e hijos’; cuando perdió el olfato (dijo) ‘la mandé al laboratorio’, esperó el resultado encerrada en el cuarto, dio positivo y la mandó a un ‘centro de aislamiento’ aunque ella también dio positivo”, escribió la periodista en la red social en la que tiene más de 300 mil seguidores.



Luego, armó un hilo con su opinión formada sobre el trato de Neumann a su empleada. “La historia de Nicole, contagiada de COVID ‘por un descuido de un tercero’ (su empleada, que siguió trabajando, con dos francos cada 15 días a pesar de que debió darle licencia paga como marca la ley) resume muchos de los abusos de esa relación de poder, y los naturaliza”, sostuvo O’Donnell.



Además, la conductora habló de la grave situación económica que enfrentan muchas empleadas domésticas durante estos meses: “Solo el 20 por ciento de las empleadas en casas de familia (que son 1.5 millón de mujeres) mantuvo sus ingresos en pandemia. Según Nicole, su empleada ‘eligió’ seguir trabajando, aunque cada 15 días iba a la casa a cuidar a su familia'. Porque ‘vive’ en su casa. Sin embargo, cuando la empleada dio positivo, ella la mandó a un ‘centro de aislamiento’ aunque ella misma también dio positivo y ya estaba contagiada”.



Por su parte, Neumann se defendió de las acusaciones en sus redes sociales y explicó el manejo que tuvo frente al positivo de su empleada doméstica. “Mentira uno: nadie sacó y dejó a su buena voluntad a nadie. Todo lo contrario: me encargué de que tuviera la atención y los estudios necesarios la persona que trabaja en mi casa lo antes posible y lo mejor posible”.