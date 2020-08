El Comité Ejecutivo ratificó que los ascensos se definirán en torneos reducidos Jueves, 06 de agosto de 2020 Además se aprobó oficialmente la vuelta a los entrenamientos resuelta este martes en forma conjunta con el Ministerio de Salud de la Nación con los controles pertinentes, que constituyen el testeo serológico (muestras de sangre) y no el hisopado.



El Comité Ejecutivo de AFA ratificó hoy que los ascensos de categoría en todas las divisionales del fútbol argentino "se definirán en cancha y mediante torneos reducidos", e instó a las Mesas de cada una de ellas a avanzar en la conformación de esas fases de definición de los respectivos campeonatos.



De esta manera, la AFA refrendó lo anticipado apenas se interrumpieron las competencias oficiales por la pandemia de coronavirus, lo que abre un interrogante respecto de la presentación que hizo San Martín de Tucumán ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), para que le otorgaran directamente el ascenso a primera división por ser el equipo con mejor puntaje hasta el momento en que se interrumpió el certamen de la Primera Nacional.



En el encuentro de hoy también se aprobó oficialmente la vuelta a los entrenamientos resuelta ayer en forma conjunta con el Ministerio de Salud de la Nación con los controles pertinentes, que constituyen el testeo serológico (muestras de sangre) y no el hisopado.







Y en el marco de esta reunión habitual de los miércoles, siempre por Zoom, se remarcó también que el comienzo de los entrenamientos no da lugar a la disputa de los partidos, ya que no hay fechas ciertas aún de las competencias locales, y se esperarán las propuestas de cada categoría para que el Comité Ejecutivo dé su aprobación.