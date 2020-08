Media Sanción para el Programa de Protección al Personal de la Salud de la Provincia

Jueves, 06 de agosto de 2020

La iniciativa que crea un Fondo de Protección destinado a médicos, enfermeros, camilleros, maestranza y todo el personal afectado al servicio de la atención directa de casos de coronavirus, fue aprobada por unanimidad, pasando al Senado para completar el trámite legislativo.







La Cámara de Diputados, presidida por Pedro Cassani, otorgó media sanción al proyecto que adhiere a la Ley Nacional Nº 27548, Programa de Protección al Personal de Salud ante la pandemia de Coronavirus COVID-19, autoría del diputado Marcelo Chaín.



Dicha norma crea un Fondo de Protección destinado a médicos, enfermeros, camilleros, maestranza y todo el personal afectado al servicio de la atención directa de casos de coronavirus; declarando de “prioritario interés nacional, y durante la emergencia sanitaria causada por la pandemia de coronavirus, la protección de la vida y la salud del personal del sistema de salud argentino y de los trabajadores y voluntarios, que cumplen con actividades y servicios esenciales”.



La iniciativa fue bautizada –a nivel país- como “Ley Silvio” en homenaje al enfermero Silvio Cufré, el primer agente de salud del país que murió en el marco de la lucha contra el coronavirus.



“Silvio fue la primera víctima del Covid 19 en Argentina, un enfermero de 47 años, padre de 4 hijos; que vivía con dos sobrinos. En la clínica donde estaba trabajando atendía como todos los días de su vida, hace 18 años a los pacientes. Un día llegó a su casa y se descompuso. Perdió el olfato, le dolía la espalda, motivo por el cual lo internaron de urgencia y a las pocas murió. Nunca se enteró de qué murió. La persona que lo atendía también falleció por el virus”, relató el diputado Chaín.



El legislador resaltó que se crea un protocolo de bioseguridad, asignándose recursos que llegarían a los distintos estados provinciales; previéndose la firma de convenios con universidades, sindicatos, y empresarios para la concientización y capacitación de todo el personal que trabaja en esta pandemia “que sabemos cuándo comenzó pero no sabemos cuándo va a terminar; y que es un flagelo más grande de la humanidad que afecta a 190 países y a millones de seres humanos en el mundo entero”, sentenció.







LACTANCIA MATERNA



En la sesión 17 de marras, en coincidencia con la "Semana de la Lactancia Materna, también se aprobó el proyecto de ley que crea “Espacios Amigos de Lactancia Materna”, autoría de los diputados Pedro Cassani y Albana Rotela Cañete, destinado a todas las trabajadoras, “como un derecho reconocido al lactante y a la mujer en estado de lactancia”; pasando al senado con media sanción.

La iniciativa crea dicho ámbito en todos organismos de la administración pública provincial, entidades públicas nacionales y entidades privadas, donde trabajen más de veinte (20) mujeres en edad fértil.



En dicho caso, “deberán adecuar un espacio en condiciones de higiene y seguridad para que en período de lactancia puedan dar de mamar a sus bebés o extraerse leche materna asegurándose su adecuada conservación durante el horario de trabajo. En caso de que el número de trabajadoras en edad fértil sea menor a veinte (20) mujeres se deberá disponer de un espacio análogo temporario con las condiciones establecidas”.



En la oportunidad también se mencionó los beneficios para la madre y el niño, asegurándose así la continuidad de la debida nutrición.



El titular de diputados Pedro Cassani, co-autor del expediente comentó su visita al Banco de Leche Materna del Hospital Vidal de esta ciudad un día antes, comprometiéndose a colaborar en el programa cultural de la cámara, con la difusión pertinente para mayor concientización y visibilizar la temática.



Por otra parte, también obtuvo media sanción la creación de la Red Provincial de Centros de Recolección de Leche Humana en todo el ámbito de la provincia, autoría de los diputados Álvarez y Rotela Cañete, con el objetivo de garantizar la alimentación con leche materna a todos los niños nacidos o lactantes ingresados en instituciones asistenciales de tipo materno neonatal, tanto públicas como privadas.



OTROS TEMAS



Por otra parte, a instancias de la presentación de la diputada Noelia Bazzi Vitarello, se otorgó media sanción al proyecto de ley que adhiere a la ley nacional 26396 que declara de interés, la prevención y control de los trastornos alimentarios, sancionada por el Congreso de la Nación el día 13 de agosto de 2008.



Asimismo se aprobó el proyecto de ley que crea el Programa Intergeneracional entre Niños, Niñas, Jóvenes y Adultos Mayores, cuya autoría responde a los diputados Ariel Báez y Rotela Cañete.



“Es un proyecto que teniendo en cuenta muchas veces la institucionalización que pueden tener algunas personas mayores, en muchos casos pueden ser beneficiosas, pero hay otros casos que ese aislamiento con la familia puede generar soledad, desánimo; se pueden sentir muchas veces que están solos, que no tienen objetivo para poder vivir, entonces se ha desarrollado en varios países como Chile, Ecuador, Uruguay, a través de diferentes metodologías, programas o apoyos a promover la relación la comunicación de un adulto mayor con niños, niñas y jóvenes”, dijo la diputada Rotela.



“Considero que este es un proyecto sencillo pero no por eso deja de ser importante”, opinó para referirse al respeto hacia los mayores.



Se entiende como programa inter-generacional a los medios para el intercambio intencionado y continuado de recursos, y aprendizaje entre las generaciones mayores y las más jóvenes con el fin de conseguir beneficios individuales y sociales.







RESOLUCIONES APROBADAS:







- Solicitud al Ministerio de Salud Pública informe como se ejecutan y difunden las prestaciones esenciales de salud en obstetricia y pediatría en el contexto de la pandemia del Coronavirus COVID-19- (Autor: diputada María del Carmen Pérez Duarte)







- Solicita al Poder Ejecutivo la reglamentación de la Ley Nº 6315 –Menú en el Sistema Braille-. (Autor: Dip. Ariel Báez).



La sesión finalizó con sendos homenajes a Arturo Illia, y René Favoloro.