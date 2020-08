La Bicameral analiza el decreto que anula la intervención de Vicentin

Lunes, 03 de agosto de 2020

La comisión se reunirá a las 11 a través de una videoconferencia para analizar el decreto 636 del 31 de julio que deroga el firmado en junio pasado, por el que el Poder Ejecutivo había ordenado la intervención de la empresa durante un plazo de 60 días.







La comisión bicameral de Trámite Legislativo, que preside el diputado nacional Marcos Cleri (Fente de Todos), analizará hoy el decreto que deroga la intervención de la cerealera Vicentin, dispuesta por un DNU del Poder Ejecutivo en junio pasado.



A través de su cuenta de Twitter, Fernández anunció el vienes pasado que dejaba sin efecto el DNU 522/2020 ante las imposibilidades de que el Estado pudiera "conocer cuál es el pasivo real de la compañía" por las resoluciones del juez que interviene en el concurso, Fabián Lorenzini, quien había decidido mantener a los antiguos directores de la compañía.



En ese sentido, y en declaraciones a El Destape Radio un día después, el Presidente aseguró que su gobierno no va a "estatizar deudas privadas, ni a salvar accionistas, ni a avalar con el Estado un desfalco", al explicar las razones por las que se decidió "no avanzar con Vicentin" y el reemplazo por YPFAgro con la idea de tener "una empresa que actúe en el sector agroexportador".



"El juez nunca aceptó que entráramos para aportar una solución en Vicentin. Nosotros queríamos rescatar a una empresa que era una referencia cerealera importante en el país, no a los directivos de la empresa. Para esto último estaba el gobierno anterior", dijo el mandatario en el reportaje.