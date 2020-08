"El martes vamos a ver con responsabilidad cuando vuelve el fútbol"

Lunes, 03 de agosto de 2020

La reunión de González García con el presidente de AFA, Claudio Tapia, ya tuvo dos postergaciones, la última el pasado miércoles, mientras que con Lammens iban a hacerlo el viernes, pero también fue suspendida.







El ministro de Salud, Ginés González García confirmó esta noche que el ´"próximo martes a las 16 habrá una reunión con la gente de AFA en la que se va a tratar, siempre con responsabilidad, lo que se puede hacer para la vuelta de la actividad futbolística".



"El martes a las 16 nos reuniremos el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el ministro de Turismo y Deporte, Matías Lammens y yo, con la gente de AFA, porque ya nos mandaron los protocolos para volver a los entrenamientos", anunció el titular de Salud.



"En ese encuentro vamos a tratar, siempre con responsabilidad, lo que se puede hacer.para la vuelta de la actividad. Si por mi fuera, todos saben que estaría en la cancha, pero estamos viendo el protocolo, porque a todos nos gusta el fútbol, que es una cultura nacional", explicó.



González García le ratificó a A24 que "no se puede dejar de pensar en cómo está todo, y por eso tampoco se puede hablar de fechas", puntualizó respecto del retorno a los entrenamientos en pleno aumento de contagios de coronavirus "especialmente en el AMBA".



Cuando se menciona "la vuelta del fútbol" a lo que en realidad se refieren todos los actores es al retorno a los entrenamientos, porque la única competencia ya determinada es la Copa Libertadores, que para los cinco representantes argentinos, Boca Juniors, River Plate, Racing Club, Defensa y Justicia y Tigre, es el jueves 17 de septiembre, "y no habrá marcha atrás con eso", advirtió hoy Gonzalo Belloso, el argentino que es Secretario Adjunto de la Conmebol.



De estos clubes, los dos más grandes son de la Ciudad de Buenos Aires y los tres restantes del Gran Buenos Aires, y hoy el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, afirmó que la Ciudad "ya tomó una decisión respecto de los deportistas olímpicos, que se tienen que preparar de aquí a un año, y ahí acompañamos la decisión del ministro Matías Lammens. Y de hecho el seven de rugby se entrenó en el circuito KDT y otros tantos deportistas lo hicieron en el Cenard".



"Con esto queremos decir que estamos predispuestos y preparados para acompañar cada resolución de este tipo, siempre con todos los protocolos que sean necesarios. Por eso, en cuanto al fútbol, creo que podemos empezar con la vuelta a los entrenamientos de los equipos que juegan la Libertadores, que necesitan una preparación previa, y después continuar el resto", estimó.



"Porque cuando se toma la decisión de volver a los entrenamientos, no significa que el fútbol vuelva a las pocas semanas, sino que se requieren de 30, 45 o 60 días previos de entrenamiento para que puedan regresar", le ´manifestó a Canal 26 el hijo de quien fuera presidente de River Plate, Hugo Santilli.



El segundo del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, destacó que desde la Ciudad no van a poner "ninguna traba para regresar a las prácticas. Pero lo que sí vamos a hacer es exigir que los equipos que se entrenen dentro de la CABA cumplan con los protocolos establecidos".



La advertencia tiene que ver con que hoy la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, anunció que a partir de mañana y hasta el 16 de agosto "quedarán prohibidas las reuniones sociales en todo el territorio nacional", medida que será oficializada con un decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que el presidente Alberto Fernández firmará este mismo lunes.



Por lo pronto esos cinco clubes ya tienen planificados los pasos que darán cuando vuelvan a entrenar, por ejemplo en la supuesta fecha del lunes 10 de agosto, pero todos apuntan a hacerlo fuera de la Ciudad de Buenos Aires, algunos en el Gran Buenos Aires y otros, como Racing Club, en Mar del Plata. Ya tiene un principio de acuerdo para concentrarse en el hotel Sasso y entrenarse en el predio de Aldosivi, ambos situados en Punta Mogotes.



Boca y River quieren volver a los trabajos con la modalidad protocolar por la pandemia de coronavirus en sus respectivos predios de Ezeiza, aunque en el caso de este último analizan que los futbolistas no vayan y vuelvan diariamente a sus domicilios, sino que se concentren en el hotel Holiday Inn, situado en el partido de Esteban Echeverría, sobre la autopista Ricchieri. Los "xeneizes" están buscando el Howard Johnson, de la vecina localidad de Carlos Spegazzini.



Defensa y Justicia es el que menos problemas de logística tiene, porque tiene previsto armar una "burbuja" en su magnífico complejo de la localidad de Bosques, cercana a La Plata, donde los jugadores no tendrían que moverse de allí, ya que en ese lugar podrán entrenarse y concentrarse.



En tanto, Tigre ya eligió el country Mapuche, de Pilar, para hacer algo parecido a Defensa y Justicia, aunque allí el tema a resolver pasa por el hospedaje.



Si efectivamente se llega a concretar esa hipotética fecha del lunes 10 de agosto para el retorno a los entrenamientos de los cinco clubes que juegan Libertadores, los restantes clubes de primera división podrían hacerlo el 17 del corriente y la Primera Nacional una semana después, el 24. Para los de las restantes categorías de ascenso quedaría el 31, último día de este mes, o los primeros de septiembre.