Anunciaron la realización del Taragüí Rock 2020 Lunes, 03 de agosto de 2020 Ayer por la tarde se publicó la decisión de llevar adelante el festival más grande de la región, aunque no dieron a conocer las bandas participantes. Serán anunciadas más adelante.





Con el título Taragüí Rock 2020: online, interactivo y gratis, Gabriel Romero, presidente del Instituto de Cultura, hizo pública la decisión del Gobierno provincial de realizar una edición más del festival correntino, que convocó en ediciones anteriores a bandas propias y nacionales.



Mediante su cuenta en Facebook expresó que se sostendrían las fechas estipuladas el año pasado, pero que esta en particular se llevará adelante, como todas las actividades del ente, de manera virtual.

Además refirió a que el festival de rock y otros géneros alternos cumplirá 10 años de vigencia, por lo que planifican que el aniversario no pase desapercibido.



Esta edición estará marcada por la novedosa manera de hacer festivales: seguramente será vía streaming, tecnología que permite ver y oír contenidos que se transmiten desde Internet u otra red, sin tener que descargar previamente los datos al dispositivo desde el que se visualiza y oye el archivo. O bien, la otra posibilidad será contar con videos grabados con anticipación con la participación de músicos y otros referentes del sector musical, tal como sucedió con la Feria Provincial del Libro, en la que las grabaciones suplantaron las presentaciones de libros y los live en Instagram fueron el soporte para escuchar y ver a los escritores invitados.

El presidente del ente cultural de la Provincia publicó el siguiente comunicado:

“La fiesta más importante del Rock del NEA cumple 10 años y, aunque el contexto aún no habilita la organización de grandes eventos, el Gobierno provincial a través del Instituto de Cultura de Corrientes, se encuentra trabajando intensamente para que este aniversario no pase desapercibido. Tal como se anunció el año pasado, 12 y 13 de septiembre sigue siendo la fecha elegida para esta novedosa manera de hacer festivales. La propuesta de este año no contará con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI)”.

En ese mismo comunicado aclaró que se conocerá el lanzamiento con todos los pormenores sobre la grilla y la transmisión: “En los próximos días se realizará el lanzamiento oficial con todos los detalles sobre la grilla y transmisión”. Además resaltó que esta nueva modalidad de hacer eventos trajo consigo la necesidad de contar con mano de obra especializada. “Sabemos que el enfoque estará dado seguramente en seguir generando fuentes de trabajo para músicos y personal multimediático, así como en generar un contenido de calidad que llegue a los hogares de los correntinos y al mundo”, expresó Romero en ese sentido.