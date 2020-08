Rechazaron pedido de Boca de retrasar partidos de la Libertadores Sábado, 01 de agosto de 2020 No prosperó el pedido del xeneize. “las fechas no se cambian”, fue la respuesta taxativa de la Confederación Sudamericana.



Boca Juniors inició gestiones informales ante la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) para retrasar sus compromisos de la Copa Libertadores 2020, previstos desde el 17 de septiembre, pero en la entidad rectora del fútbol continental avisaron que la programación no será modificada.



Un dirigente xeneize cercano al vicepresidente segundo Juan Román Riquelme, dialogó con directivos de la Conmebol para plantear la intención de retomar la competencia a partir del 1 de octubre, dos semanas más tarde de lo previsto. El argumento expuesto por el club argentino es la incertidumbre relacionada con la vuelta del plantel a los entrenamientos debido a la evolución de la pandemia de coronavirus en Argentina.



Boca tiene programado su primer partido ante Libertad en Paraguay, el jueves 17 de septiembre, por la tercera fecha del Grupo H; una semana después debe visitar a Independiente Medellín en Colombia, el martes 29 recibe a Libertad en La Bombonera y recién el 22 de octubre afrontará el último partido de esa fase ante Caracas de Venezuela, de local.



La intención del club argentino seis veces ganador de la Libertadores es jugar los tres primeros partidos el 1, 8 y 15 de octubre y luego evaluar si el último compromiso se mantiene para el 22 de octubre o se pasa al siguiente mes.



Voceros de la Conmebol revelaron a Télam que el planteo de Boca no tuvo carácter oficial y que la postura de la entidad es taxativa: “Las fechas no se cambian”. La iniciativa de Boca es compartida por el resto de los clubes argentinos intervinientes en la actual edición de la Libertadores, River Plate, Racing Club, Defensa y Justicia y Tigre), que no se entrenan de manera colectiva en campo desde marzo pasado cuando se dictó el aislamiento social, preventivo y obligatorio en el país.



Paralelamente, según adelantaron fuentes de Boca a Télam, el club xeneize ya se puso en contacto con Peñarol de Uruguay para analizar una eventual preparación del plantel en sus instalaciones de Montevideo en caso de que no se resuelva la situación en Argentina.



El ministro de Salud, Ginés González García, y el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, postergaron la reunión que tenían prevista hoy para fijar una posible fecha de regreso a las prácticas a partir del 10 de agosto, lo que de momento es una posibilidad sin certeza.



Boca fijó oficialmente su postura este jueves en su cuenta de Twitter al asegurar que “el cuerpo técnico y el plantel ven como una necesidad imperiosa volver a los entrenamientos bajo todos los protocolos que se requieran” para llegar en condiciones óptimas al reinicio de la Libertadores.