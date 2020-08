"En las ciudades es absolutamente imposible volver a clases"

Sábado, 01 de agosto de 2020

El Gobernador Gustavo Valdés encabezó el encuentro en el centro de trauma más importante de la Provincia, destacando que “esta pandemia nos está poniendo a prueba a todos, pero sobre todo al sistema de salud de Corrientes”. Recordó que “tuvimos que adelantar porque en menos de 24 horas ya comenzamos a utilizar este centro con personas con Covid positivo”. Habló sobre el retorno a clases y los casos en Corrientes de coronavirus.





“Estoy confiado en que podamos sacar adelante a Paso de los Libres”, dijo el gobernador después de adelantar lo que se conocería en un nuevo parte epidemiológico, cuando aparecieron seis nuevos casos de coronavirus. Por esta razón, recalcó que “es fundamental que aunque parezca que no hay coronavirus, que no nos relajemos, usemos barbijo y hagamos las cosas con responsabilidad”.



“Hoy estamos bien, pero podemos estar peor”, dijo Valdés, recordando que en Capital y la mayor parte del territorio provincial “estamos en fase 5, lo que no quiere decir que superamos la enfermedad, pero si los ciudadanos no se cuidan tendremos retrocesos y volver a una ciudad a fase 1 es una situación difícil”. Agregó que la Provincia está “haciendo un gran esfuerzo para que Libres se recupere porque es una situación delicada pero estamos tranquilos”.



En este sentido, el Gobernador adelantó que “a partir del 8 (de agosto) vamos a empezar a tener efectos de la fase uno y se van a disminuir os contagios”. Por ello, pidió que “no hay que relajarse, tomar como chiste y seguir cuidándose para salir adelante”.



En cuanto a la posibilidad del regreso a clases en Corrientes, Valdés ratificó que “en las ciudades es absolutamente imposible” y que junto a la ministra Susana Benítez se está “analizando el tema del campo pero veremos el 8 como evoluciona en Libres”. “Primero tenemos que cuidar la salud y después la educación se hace con el tiempo”, cerró.