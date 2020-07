Horóscopo para hoy 31 de julio 2020 Viernes, 31 de julio de 2020 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy

Aries

del 21.03al 20.04

Horóscopo de hoy: Pasas por un momento en el cual se abrirán nuevos horizontes y lograrás obtener esa segunda oportunidad que ansias.



Amor: Sigue a tu corazón, hay veces que es más poderoso que la misma razón, y no se equivoca. Mira en tu interior.



Riqueza: Ten en cuenta que el pasatiempo que tienes lo puedes aprovechar de una mejor manera y así te proporcionará beneficios futuros.



Bienestar: Hay cambios en tu actividad laboral y esto te agobiará de una forma inesperada. Relájate y trata de mantener la cordura de tus hechos.





Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: Tu imaginación te permitirá lograr muchos beneficios de un inesperado reconocimiento en tu círculo más íntimo.



Amor: Momento inmejorable para la pareja. Disfruta del amor que tanto te has ganado gracias a tu constancia y perseverancia.



Riqueza: No te apegues demasiado a los bienes materiales, presta más atención a lo que respecta a tu felicidad.



Bienestar: Es un período en el cual los siniestros pueden presentarse con una mayor importancia. Relájate y trata de tener cuidado con lo que haces.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: Hoy estarás propenso a cometer errores, los que te insumirán un enorme sacrificio para poder solucionarlos. Ten prudencia.



Amor: Se aproximan muy buenos momentos en la pareja, planea como aprovecharlos y serás recompensado.



Riqueza: Transitas por un período de inseguridad económica, ten en cuenta que es transitorio y no te des por vencido.



Bienestar: Trata de abordar una amplia gama de actividades, desde hacer una rutina de ejercicios, a leer un libro o mirar una película.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: Cuida de tu apariencia personal y de tu imagen pública. Lo que comiences hoy te atará por mucho tiempo y te consumirá.



Amor: Tus cambios de humor harán estragos en tu pareja, controla tu agresividad, calma tus deseos de tener todo bajo control.



Riqueza: Todo te costará tres veces más que a los demás. Serán días difíciles pero mejorará con el paso del tiempo.



Bienestar: Chequea qué tan desordenada está tu casa, recoge lo que has tirado, limpia, saca lo inservible y verás cómo la prosperidad llegará inmediatamente.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: Tendrás que hacer frente a situaciones de las cuales sueles huir con facilidad. Deberás llegar al final de los asuntos.



Amor: Tu pareja necesita más romanticismo y comprensión que pasión y sexo. No pienses sólo en ti, tu pareja tiene otras prioridades.



Riqueza: Tendrás que aprender a controlar tus intereses monetarios. Gastarás sin control y te arrepentirás al volver a ver tus cuentas.



Bienestar: La creatividad es un capital valioso que tú tienes guardado. Es muy importante que lo empieces a hacer circular.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: No permitas que tu ego interfiera en tus relaciones personales. Establece los límites correctamente, que no dejen lugar a dudas.



Amor: Una vez más estás de cara a los mismos dilemas en asuntos del corazón, incluso aunque las personas involucradas han cambiado.



Riqueza: Tus pasiones posiblemente se desplieguen no sólo sobre tus relaciones, sino también sobre tu trabajo, y modifiquen tu ingreso.



Bienestar: Explica bien tus planes antes de ponerlos en acción. Recuerda que las personas más íntimas merecen ser tenidos en cuenta.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: Tendrás que estar muy dedicado a tus actividades. Un asunto económico te va a dar dolor de cabeza, se resolverá a tu favor.



Amor: Desavenencias conyugales por mutua incompatibilidad o por temperamento dominante. Los parientes soportan menos tu carácter.



Riqueza: Las cosas mejorarán y cualquier desavenencia podrá solucionarse en el trabajo. Consulta con tus compañeros tus dudas.



Bienestar: No te dejes llevar por los prejuicios. Rodéate de gente de confianza para cumplir con los plazos que prometiste. Busca colegas, no súbditos.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: Hoy todo girará en torno a ti. Cambios físicos, de humor o apariencia, te sentirás dinámico e imparable.



Amor: Aunque cometas el error de darlo todo y acostumbrar a tu pareja sólo a recibir, te irá de maravillas. Estarás muy generoso.



Riqueza: Tendrás necesidad de ingenio y tacto para soslayar la influencia de algún superior. Muévete con sutileza y seguridad.



Bienestar: Día positivo de alianzas y uniones. Trata de armonizar en tus relaciones íntimas, todo tiene arreglo y podrás reconciliarte tras las desavenencias.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: Hoy los cambios serán privados, íntimos. Etapa en donde aplicarás tus principios a lo profesional.



Amor: Podrá aparecer alguien que deseará tener un acercamiento más próximo a ti. Es hora que abras tu corazón nuevamente.



Riqueza: Buena racha que te conviene aprovechar. Problemas de papeles y de herencias que tendrás que resolver con prontitud y acierto.



Bienestar: Intenta que las especulaciones de quienes te rodean no te afecten. No te involucres más de la cuenta con lo que dicen y hacen los otros.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: Se dará una situación un tanto conflictiva. No arriesgues lo actual por alternativas azarosas, mejor actúa con crudo realismo.



Amor: Deseos irrefrenables harán temblar todas las estructuras. Alguien fascinante se cruzará en tu camino, camina con pie de plomo.



Riqueza: Vas a tener que empeñarte para salir adelante a pesar de tu gran capacidad. Pero ten calma, vendrán tiempos mejores.



Bienestar: Prepárate en caso de imprevistos. No olvides que no podemos controlar los hechos, pero sí sus consecuencias sobre nosotros.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: No seas imprudente porque corres peligro de sufrir algún accidente por tu falta de cuidado a la hora de hacer actividades físicas.



Amor: Tu prioridad debe ser la de mantener vivo el deseo en la pareja. Dedica este día a cuidar tu físico y mejorar tu apariencia.



Riqueza: Un asunto económico se te puede torcer y puede generar más gastos de los que pensabas. Recupera tu estabilidad.



Bienestar: Si te encuentras rodeado de confusión, no te descuides. Usa tu capacidad de observación, puedes sacar mucho provecho de esta situación.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: Estás experimentando un despertar emocional y espiritual. Tendrás problemas si dejas que las críticas de otros te afecten.



Amor: No todo proyecto que hagas de a dos tiene el futuro asegurado. Los amigos, tanto o más presentes que la pareja.



Riqueza: Es el momento de embarcarse en ese proyecto que tienes en mente desde hace tiempo. Ahora tienes la clave para que salga bien.



Bienestar: Todo aquello de lo que huyes y te quejas, está dentro de ti. También está la fuerza que te empuja a seguir adelante.