La provincia trabaja con pavimento caliente en calles España, Bolívar y la Ex Vía Jueves, 30 de julio de 2020 Un intenso programa de pavimentación con concreto asfáltico está desplegando el Gobierno Provincial en la ciudad de Corrientes, Hoy recapó la calle España, entre las avenidas Maipú y Pedro Ferré, al tiempo que continúa pavimentado la Ex Vía desde Gutenberg a Pago Largo, y encarnando trabajos previos a la repavimentación de la calle Bolívar, desde avenida Artigas a España, obra que arrancaría mañana.





Tras el saneamiento de la calzada y el sellado de juntas y fisuras hoy se repavimentó la “bajada” de la calle España, entre las avenida Maipú y Pedro Ferré, a la vez que se prosiguió con el preparado de la base de suelo cal en la Ex Vía hasta llegar a su cruce con Guastavino.





La ex Vía actualmente esta pavimentada desde Gutenberg hasta Elías Abad, salvo el tramo existente entre Mendoza y Córdoba, que ya estaba pavimentado y donde funciona una feria comercial.





Bolívar





Por otra parte, mañana comenzarían los trabajos propiamente dichos de recapado de la calle Bolívar entre las avenida Pedro Ferré y Gobernador Pujol, trabajos estos posible tras las obras de bacheo emprendidas por la comuna capitalina.





Estas obras, llevadas adelante por el ministerio de Obras y Servicios Públicos, a cargo de Claudio Polich, a través de Vialidad Urbana, son ejecutadas por administración, con recursos, y equipos propios del Gobierno Provincial, lo que implica importantes reducciones en los costos operativos.