Advierten que el coronavirus se está expandiendo a un "ritmo temible"

Miércoles, 29 de julio de 2020

David Nabarro, representante británico ante la OMS, aseguró que Europa está en la cúspide de su segundo pico y que el Sars Cov-2 es un virus que tiene el potencial de multiplicarse a gran velocidad.







"El coronavirus se está expandiendo a un ritmo temible y Europa está en la cúspide de un segundo pico", alertó David Nabarro, reconocido experto británico en salud global del Imperial College de Londres y representante del Reino Unido en la Organización Mundial de la Salud (OMS).



En una entrevista en la emisora radial LBC, Nabarro, dijo que el primer ministro Boris Johnson había tomado la decisión correcta de imponer una cuarentena de 14 días a las personas que llegan al Reino Unido procedentes de España, ya que en la última semana surgieron brotes de coronavirus en distintas regiones del país ibérico.



"Va a haber resurgimientos del virus, pero no sabemos de dónde van a venir. Lo que sí sabemos es que tiene el potencial de multiplicarse súper rápido", afirmó.



Consideró que una segunda ola es posible, aunque ese término le pareció inexacto y prefirió de hablar de picos.



"Tan pronto como la gente se mueva de nuevo, los picos vendrán y habrá muchos de ellos.”



"Los picos de la enfermedad llegan muy rápido, a menudo te agarran desprevenido y eso es porque el virus no ha desaparecido", explicó



Según el experto, "tan pronto como la gente se mueva de nuevo, los picos vendrán y habrá muchos de ellos".



A su entender, la medición de los casos de cada país es particular y no existe un buen sistema de indicadores puedan utilizar entre ellos para comparar sus experiencias.



En ese sentido, dijo que la OMS quería alentar eso, pero por el momento los países están tan ocupados trabajando en sus propios problemas que no han desarrollado realmente un mecanismo, pero insistió en que debería haber un "enfoque coordinado" de la pandemia y un conjunto de indicadores estandarizados.



"Esta cosa se está acelerando a un ritmo realmente espantoso y cada vez más rápido, es global. Estamos al principio de algo que el mundo entero va a tener que afrontar y cuanto más pueda demostrar el Reino Unido que es capaz de hacer esto de forma colectiva, mejor será para el resto del mundo también", concluyó.