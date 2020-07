Rivales de equipos argentinos intensifican su preparación a 50 días del regreso

Miércoles, 29 de julio de 2020

La Conmebol fijó el próximo jueves 17 de septiembre como fecha para el retorno de la competencia con River, Boca, Racing, Defensa y Justicia y Tigre quienes forman parte de la fase de grupos.





Los rivales de los cinco equipos argentinos en la Copa Libertadores de América intensifican su preparación, a menos de dos meses de la fecha de reanudación que puso la Conmebol para volver a la competencia tras un receso de seis meses por la pandemia de coronavirus.



A partir de este miércoles, faltarán 50 días para el regreso de River Plate, Boca Juniors, Racing Club, Defensa y Justicia y Tigre en la Copa Libertadores.



Mientras en el fútbol local no hay fecha oficial para el regreso a los entrenamientos, la mayoría de los rivales de los equipos argentinos volvieron al trabajo y otros ya están en competencia.



La Conmebol fijó el jueves 17 de septiembre como fecha para el regreso a la competencia de los equipos argentinos.



A continuación, se detalla la actualidad de los rivales de la fase de grupos, de la cual se completaron dos de las seis fechas programadas:











Grupo B





GUARANÍ (Paraguay): El equipo del argentino Gustavo Costas, primer rival del "matador", volvió a las prácticas el 10 de junio y el 23 de julio se reanudó el torneo paraguayo. Hasta la fecha jugó dos partidos oficiales y tiene en calendario otros cinco. Tuvo un caso positivo de coronavirus.



PALMEIRAS (Brasil): Inició los entrenamientos individuales el 24 de junio y los grupales el 1 de julio. El entrenador Vanderlei Luxemburgo tuvo coronavirus y se sumó al trabajo el 15 de julio. El 22 de julio volvió a la competencia oficial en el torneo paulista y hasta hoy disputó tres partidos.



BOLÍVAR (Bolivia): El sábado 25 recibió el permiso del Gobierno para volver a los entrenamientos, que sería para los primeras días de agosto bajo la conducción del argentino Claudio Vivas, quien el viernes 17 de julio volvió a La Paz para cumplir con la cuarentena obligatoria.







Grupo D





SAN PABLO (Brasil): El equipo liderado por Dani Alves volvió a las prácticas grupales el 1 de julio. El jueves 23 comenzó el torneo paulista y hasta la fecha jugó tres partidos. Antes de recibir al "Millonario" habrá disputado 13 partidos.



LIGA DE QUITO (Ecuador): Retornó a las prácticas el 10 de junio con el objetivo de volver a jugar a mediados de julio pero el Gobierno ecuatoriano no aprobó la reanudación del torneo, que finalmente volverá a mediados de agosto. Incorporó al volante argentino Ezequiel Piovi, ex Arsenal y pretendido por Independiente.



BINACIONAL (Perú): Luego de solucionar problemas institucionales y los pagos adeudados al plantel pudo volver a los entrenamientos a partir del 7 de julio. La federación peruana programó la reanudación de la liga para el 9 de agosto y ese día enfrentará a Alianza Lima, como visitante.







Grupo F





NACIONAL (Uruguay): Se entrena desde el 15 de junio y ya jugó cinco amistosos de cara a la reanudación del torneo uruguayo, que será el 9 de agosto con el clásico ante Peñarol.



ALIANZA LIMA (Perú): Volvió a los entrenamientos el 6 de julio con cuerpo técnico nuevo encabezado por el chileno Mario Salas, quien fue anunciado el 2 de abril como el reemplazante del uruguayo Pablo Bengochea. El debut oficial será el 9 de agosto ante Binacional en Lima. Sumó al delantero chileno Patricio Rubio.



ESTUDIANTES (Venezuela): Retomó las prácticas grupales el 1 de julio. Todavía no hay fecha oficial para la vuelta del torneo local pero estiman que será a fines de agosto o principios de septiembre. El DT argentino Martín Brignani y el mediocampista Alexis Messidoro todavía están en nuestro país.







Grupo G





DELFÍN (Ecuador): El primer rival del "halcón", Delfín, retornó a las prácticas el 12 de junio pero sin el técnico argentino Carlos Ischia, quien recién pudo estar al frente del plantel el 8 de julio. Incorporó al defensor Andy Burbano. En principio volverá a la competencia el 15 de agosto y llegaría a Florencio Varela con, al menos, cuatro partidos oficiales.



SANTOS (Brasil): Al igual que los otros equipos paulistas volvió a las prácticas el 1 de julio y retomó la competencia el 22. Hasta la fecha jugó dos partidos oficiales. El club atraviesa una crisis financiera con tres meses de atraso en salarios.



OLIMPIA (Paraguay): El equipo volvió a los entrenamientos el 10 de junio. El entrenador argentino Daniel Garnero se sumó ocho días después tras cumplir la cuarentena obligatoria. Ya disputó dos partidos oficiales del torneo paraguayo. En el receso se confirmó la baja del delantero togolés Emmanuel Adebayor. Un jugador dio positivo de coronavirus.







Grupo H





LIBERTAD (Paraguay): El equipo que dirige el argentino Ramón Díaz volvió a entrenarse el 10 de junio. Es líder del torneo local, ya jugó dos partidos y antes de recibir a Boca en Asunción habrá disputado otros cuatro.



INDEPENDIENTE MEDELLÍN (Colombia): El 17 de julio volvieron a los entrenamientos individuales. El equipo del paraguayo Aldo Bobadilla sufrió la baja del volante argentino Adrián Arregui, quien volvió al país para jugar en Huracán, y sumó al juvenil de Boca Israel Escalante. Volvería a la competencia local a fines de agosto.



CARACAS (Venezuela): La primera fase de entrenamientos comenzó el 26 de junio. Está a la espera de la reanudación del campeonato local, que podría ser a fines de agosto o principios de septiembre.