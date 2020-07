Horóscopo para hoy 29 de julio 2020 Miércoles, 29 de julio de 2020 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy Aries

del 21.03al 20.04

Horóscopo de hoy: Tu estabilidad, tanto emocional como material, puede otorgarte ese equilibrio que tanta falta te hace. No pierdas la oportunidad.



Amor: Sacarás toda la inteligencia, el encanto y la sinceridad que posees para acercarte a esa persona que amas en silencio.



Riqueza: En el ambiente laboral es posible que tengas alguna sorpresa que facilite un plan tuyo. Serás bien visto por colegas.



Bienestar: Necesitas relajarte para seguir avanzando, para ello es conveniente que realices alguna rutina de ejercicios.





Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: Recupera la alegría y el optimismo, mira el lado bueno de las cosas. Hoy se pone fin a los tantos malestares.



Amor: Es un momento para ofrecerle ese inmenso amor que atesoras en tu interior a ese alguien especial que tienes.



Riqueza: Si aguantas este período de crisis, lo que has iniciado meses atrás prosperará. Has uso de tu razón y de tu creatividad.



Bienestar: Tendrás que poner a trabajar tu imaginación de manera positiva y organizada y dejar a un lado el pesimismo. Tus ánimos recobrarán energías.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: Te resultará fácil conseguir la información que necesitas para estar más cerca de lo que estás deseando obtener.



Amor: En ocasiones salen a relucir tu espíritu infantil y tus pocas ganas de madurar. Trata de ser un poco más comprensivo.



Riqueza: Podrás obtener favores de tu entorno laboral o recibir premios y recompensas por un trabajo bien realizado.



Bienestar: Ten cuidado al realizar ejercicios ya que no pasarás por un momento muy favorable en lo que respecte a tu salud.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: Lograrás resolver con éxito situaciones crónicas del orden de lo laboral. Afectivamente también habrá cambios.



Amor: Te preguntarás obsesivamente qué necesitas del amor y pensarás seriamente en optar por la soledad. Será una etapa pasajera.



Riqueza: Exitoso pero apurado. Deberás superar diversas pruebas contra reloj, pero resiste porque todo se resolverá satisfactoriamente.



Bienestar: Haz un examen de conciencia, ello requiere de una gran dosis de voluntad para reducir el ego y echar una mirada a los fracasos y errores del pasado.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: Mil obstáculos aparecerán en casa, pero habrá armonía en tu trabajo. Compensaciones materiales que te brindarán tranquilidad.



Amor: Te dejarán solo cuando haya que tomar una decisión. La pareja será un importante apoyo en la crisis y la unión se afianzará.



Riqueza: Si comenzaste una nueva empresa o profesión, el progreso vendrá como un relámpago, las finanzas estarán algo complicadas.



Bienestar: No permitas que tu ánimo decaiga ante circunstancias difíciles, no dudes de tus capacidades. Si tambaleas, recuerda que eres arquitecto de tu destino.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: Las dulzuras del amor harán que olvides algunas de tus responsabilidades. Mejor concéntrate en tus obligaciones.



Amor: Definitivamente juntos o separados de aquí en más. Abrirás tu corazón, y eso marcará un antes y un después en tu historia.



Riqueza: Resuelves una situación económica pendiente. Recibes dinero o encuentras la manera de aprovechar mejor un recurso ignorado.



Bienestar: Cuentas con un impulso creador y optimista, revitaliza tu cuerpo y alma y confía en ti, es el secreto para que tus deseos se hagan realidad.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: Se acercan experiencias tan profundas que necesitarán bastante tiempo en digerirlas o adaptarte a ellas. Ten paciencia.



Amor: Si tienes la seguridad de que posees todo el amor de tu pareja deja de lado todos tus prejuicios y dedícate a gozar de ello.



Riqueza: No es buen momento para entablar discusiones en lo que respecta a tu trabajo, ya que no estarás favorecido.



Bienestar: Estarás muy excitado y demasiado ansioso. Duerme y trata de relajarte aunque te sientas desbordado por demasiada actividad física y mental.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: Trata de que tus emociones no se contrapongan con tus mejores intereses. Tienes que pensar las cosas un poco más.



Amor: Tu capacidad para insinuar sutilmente lo que deseas es tu punto más fuerte. Sácale beneficio y obtendrás buenos resultados.



Riqueza: Ideas innovadoras en el área laboral, que prosperarán si dedicas tiempo a concretarlas. Reduce los gastos extra.



Bienestar: Te sentirás menos atado a tu familia y amigos y más atraído por la aventura, la diversión y nuevas sensaciones. Disfruta de cada acontecimiento.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: Sigue por el camino que vienes recorriendo, pero fíjate que siempre puedes dar un paso al costado antes de cometer un error.



Amor: Se te presentarán un montón de oportunidades para cambiar tu situación amorosa. Trata de elegir las más convenientes.



Riqueza: Es un período en el cual la economía no será como esperabas, pero podrás tener ingresos extras. No te des por vencido.



Bienestar: Trata de apartarte de aquellas personas cuya obsesión es ganar dinero y adquirir posesiones. Te sentirás mucho más relajado y con menos tensiones.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: Tenderás a abrirte y a entusiasmarte con todo tipo de historias o proyectos. Se realista y cuidado en lo que eliges.



Amor: Advertirás una gran energía positiva y sentirás la exigencia de renovar tu vida cotidiana. Aléjate de las presencias negativas.



Riqueza: Tendrás nuevas metas, en estudios o a nivel laboral, que te servirán para conseguir el éxito. Suerte con las especulaciones.



Bienestar: Te aburrirás rápidamente, así que organiza suficientes actividades que te interesen, esto mejorará tu ánimo y relajará tus nervios.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: Tener un hogar cálido y cómodo es muy importante. Los que viven contigo comprenden tus deseos, buen momento para hacer reformas.



Amor: Pasarás de elegir con la cabeza a seguir tus instintos. El apego a viejos afectos te traerá peleas y desacuerdos amorosos.



Riqueza: Valentía a la hora de apostar y control en lo que a gastos se refiere. Oportunidad para dar inicio a proyectos estimulantes.



Bienestar: Sigue batallando para que tus sueños se cumplan, las estrellas te favorecen hoy. Toma tiempo libre para descansar y relajarte si es posible.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: Emocionalmente, estarás muy equilibrado. Habrá problemas menores en el trabajo, aunque con buena proyección de futuro.



Amor: Es posible que te topes con personas que te harán dudar respecto de tu relación afectiva. Supera tus celos, todo será más fácil.



Riqueza: Prepárate para el caos laboral. Habrá cien cambios sobre la marcha y por eso terminarás bastante confundido.



Bienestar: En el terreno del éxito el cambio de hábitos es muy importante y necesario para generar un terreno fértil para que crezca la buena fortuna.