Alerta de desastre ecológico por un barco varado en el Paraná

Lunes, 27 de julio de 2020

El navío empezó a hundirse con 7.000 litros de aceite que, de llegar al río, imposibilitarían la potabilización del agua por 15 años





Una embarcación se encuentra varada con 7.000 litros de aceite en estado de descomposición y corre el riesgo de hundirse y contaminar el río Paraná entre Paraguay y Misiones. Los especialistas temen que ante un derrame del contenido del barco se pueda generar una catástrofe ambiental, que dejaría sin posibilidad de potabilizar el agua por .



La embarcación se encuentra en un puerto de Cambyretá, Itapúa, desde hace 2 años y se va hundiendo en aguas del río Paraná, de acuerdo a las denuncias. En este caso, fiscalizadores del Ministerio del Ambiente realizaron una segunda revisión de la embarcación y el propietario ya fue emplazado para retirar el buque.



Ante esta situación, la investigadora de la Universidad Nacional de Paraguay, Carolina Fossati, mencionó que de darse un derrame del aceite vegetal, se generará una catástrofe ambiental que podría dejar por más de 15 años a las aguas del Paraná sin poder limpiarlas. “El agua podría dejar de ser potable por más de 15 años. No vamos a tener capacidad para hacer la limpieza y habrá mortandad de peces”, alertó la profesional.













Fossati explicó además que la magnitud que puede causar el derrame es enorme y a largo plazo, atendiendo que también en el proceso de limpieza se pierde la biodiversidad. “Estamos hablando de todo tipo de seres vivos, no solamente los seres humanos, estamos hablando de elementos fundamentales en el agua”, refirió.



La embarcación empezó a hundirse hace seis meses debido a serios daños que presenta; además, ya no se encuentra en buen estado para navegar, por lo que se precisaría de otras embarcaciones para remover y trasladar el buque del sitio. Ciudadanos temen que este líquido pueda contaminar las playas turísticas y la zona en su totalidad. Problemas entre el dueño del puerto y el propietario del barco ya son de larga data.



Se tomaron muestras de los distintos líquidos que se encontraban dentro de los compartimientos del buque que contiene 7 pares de compartimentos que servían como sitio de almacenamiento, de los cuales 5 contenían un líquido en su interior.



Los intervinientes tomaron muestras con los técnicos de la Fiscalía y cuyos resultados determinarán la naturaleza de los líquidos, otros 2 compartimentos contienen en su interior presumiblemente aceite vegetal contaminado, de estos también fueron tomadas muestras para su determinación.



En consecuencia, la Fiscalía contra Delitos Ambientales de Encarnación dio 48 horas de plazo al propietario de un buque para que retire el líquido y evite un posible desastre ecológico.



La Unidad Fiscal contra Delitos Ambientales, técnicos del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible del Paraguay (Mades), efectivos de la Armada Nacional y de la Marina Mercante verificaron por segunda vez el buque varado hace dos años en el Puerto Campichuelo en Itapúa.



La fiscala Raquel Bordón emplazó por 48 horas al propietario de la embarcación, identificado como Kyu You Lee, de nacionalidad coreana, que instale una protección al buque. Pidió que contrate a técnicos especializados para retirar y contar con una disposición final del aceite en estado de descomposición.



La población de Itapúa manifiesta su preocupación por los líquidos que podrían ir a parar a aguas del río Paraná. En caso de no acatar la orden, el propietario sería sometido a un hecho punible, advirtieron



Se trata de un navío denominado Yporã II, que pertenecería a una empresa privada que llegó desde Ciudad del Este hasta el Puerto Campichuelo.



Con información de Unicanal.