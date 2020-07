Proyectan la refacción y ampliación del hogar de ancianos de Virasoro

Lunes, 27 de julio de 2020

Mientras avanza el plan para intervenir el antiguo edificio, buscan un lugar provisorio para alojar a los 23 residentes. Desarrollo Social visitó varios lugares. En base a los datos recabados, las próximas semanas estiman que tomarán una decisión para iniciar las obras.





Funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social visitaron Virasoro y junto con autoridades locales, encabezadas por el intendente Emiliano Fernández, recorrieron la ciudad en búsqueda de un lugar para alojar provisoriamente a los 23 residentes del hogar de ancianos Madre Teresa de Calcuta. Es que en el actual edificio proyectan una intervención para ampliar y refaccionar el lugar, y según indicaron el proyecto preveía que en unos 15 días aproximadamente deberían comenzar los primeros trabajos, que demandarán al menos un año. No obstante, pese a recorrer varios lugares, no hubo definiciones y esperan que, con la visita del Gobernador en las próximas semanas, arribe nuevamente una comitiva de Desarrollo Social para concretar una solución.



El Litoral dialogó con el intendente Emiliano Fernández quien expresó que “estuvimos viendo una dependencia municipal, concretamente un SUM, pero no estamos muy convencidos porque no es un espacio muy amplio. Vimos otro lugar un poco más acorde, pero es un lugar privado y habría que discutir el tema del precio”. En este sentido, agregó que “ahora la búsqueda va a ser un poco a contrarreloj, porque cuando se anunció el proyecto, hace aproximadamente un mes se estimaba que en 45 días deberían iniciar las obras, eso significa que tendrían que arrancar en unos 15 días”, planteó. Cabe destacar que una vez que se seleccione el espacio, deberá ser acondicionado para que los 23 adultos mayores cuenten con todas las comodidades, ya que allí deberán alojarse por lo menos un año hasta que finalicen las tareas en el antiguo edificio.



Por otra parte, además de estas recorridas, las autoridades de Desarrollo Social encabezadas por la coordinadora del área de Adultos Mayores, Nelly Pintos, entregaron subsidios para gastos de funcionamiento a instituciones gubernamentales como Centros de Desarrollo Infantil, y el Hogar de Niños, entre otros. También se entregaron elementos sanitizantes, desinfectantes y termómetros digitales.