Hoy cumple 93 años el Club Atlético Boca Unidos Lunes, 27 de julio de 2020 La institución surgida en el Cambá Cuá no podrá festejar su cumpleaños debido a la pandemia de covid-19. La entidad incrementó considerablemente su patrimonio en los últimos años con una sede en la costanera y un gran predio con estadio en el barrio 17 de Agosto.





En la fecha, el Club Atlético Boca Unidos cumple 93 años de vida institucional. Fundado un 27 de julio de 1927 por un grupo de jóvenes del barrio Cambá Cuá amantes del fútbol, sus equipos fueron permanentes animadores de los torneos de la Liga Correntina, participando también de los antiguos Regionales, destacándose por el gran acompañamiento de su público.



El equipo aurirrojo tuvo un par de chances concretas que le resultaron esquivas para participar del torneo Nacional de Primera División y de la surgiente B Nacional en los años 80. La revancha se hizo esperar, pero llegó por partida doble: en la temporada 2006/7 ascendió al torneo Argentino A, al proclamarse campeón del Argentino B tras vencer en la final a Central Córdoba de Santiago del Estero, con Arsenia Ribeca como técnico.



Sólo un par de años después obtuvo igual logro en el torneo Argentino A de la temporada 2008/9. El equipo dirigido en este caso por Frank Darío Kudelka superó a Patronato en el desempate por penales y logró el histórico ascenso a la segunda categoría del fútbol argentino.



Una de las más recordadas campañas en la B Nacional del equipo aurirrojo fue en el torneo Nacional 2011/12, donde finalizó en la quinta posición detrás de River Plate (campeón), Quilmes, Instituto y Rosario Central, dándose el lujo de vencer al Millonario en un recordado partido disputado en cancha de Huracán Corrientes.



En 2014 tuvo la posibilidad de luchar por llegar a Primera División, en el torneo de transición de los ascensos masivos, pero el equipo se quedó sin nafta al término de la primera rueda, cuando venía punteando cómodamente su grupo, y pese a que llegó con una remota chance a la última fecha, la misma se diluyó con la derrota en Santa Fe ante Colón.



La mejor participación de Boca Unidos fue en el campeonato de la B Nacional de 2016, donde resultó cuarto. Con el uruguayo Paolo Montero como técnico, el conjunto correntino llegó a pelear por momentos la punta del torneo, pero todo se diluyó en las últimas fechas, a partir de la derrota en Córdoba ante Talleres, que fue el campeón y consiguió el ascenso.



Luego llegó el declive. El equipo comenzó a caer en un pozo futbolístico de la mano de entrenadores que no pudieron dar en la tecla. La dirigencia buscó pegar un golpe de timón haciendo cambios de DT que no rindieron sus frutos, y en abril de 2018 Boca Unidos descendió al torneo Federal A, categoría en la que actualmente milita.



Avance institucional



A nivel institucional, el club creció a pasos agigantados en los últimos 20 años. A la sede social de avenida Costanera (sur) Juan Pablo II, se sumó en 2014 la inauguración de su propio estadio, lindero a la Ruta 12, dentro del complejo Leoncio Benítez.



El estadio fue creciendo sin pausa. A la platea oeste se sumó luego la tribuna este, la iluminación del escenario, y por último la cabecera sur, trabajos que duplicaron la capacidad inicial.



El complejo ubicado en el barrio 17 de Agosto cuenta a la fecha con tres canchas auxiliares reglamentarias de fútbol, una de fútbol 7, cuatro de fútbol 5 con piso de césped sintético, vestuarios, gimnasio, sala de kinesiología, lavandería, utilería, cantina y tienda deportiva.



Además de fútbol masculino, en el club se inició hace cerca de un año la práctica del fútbol femenino, además de otras disciplinas deportivas, como es el caso del cestoball, hockey, patín artístico y danza.