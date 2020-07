Canteros: “Santa Ana sostiene nuestra fe”

Lunes, 27 de julio de 2020

El vicegobernador, Gustavo Canteros, acompañó a la comunidad de Santa Ana, en sus celebraciones patronales, presididas por Monseñor José Adolfo Larregain, y por el Intendente Augusto Navarrete.







“La fe nos llama a compartir con la comunidad esta celebración, respetando las medidas sanitarias, pero con la misma intensidad de todos los años. Santa Ana es uno de los lugares más importantes en el mapa de la religiosidad, transmite nuestros valores y nos acerca a nuestras tradiciones”, expresó Canteros al finalizar la ceremonia religiosa



El vicegobernador destacó el compromiso religioso del pueblo de Santa Ana y sus autoridades, ya que “más allá de cualquier coyuntura, mantienen la fe intacta”.



Por otra parte, se refirió a la apertura del turismo interno en zonas blancas, que permite la movilidad entre distintas localidades, reactivando una de las actividades más importantes desde el punto de vista del desarrollo local. “Santa Ana es uno de los destinos más solicitados en esta primera etapa, no sólo por su cercanía a la capital, sino por haberse transformado en uno de los lugares de esparcimiento preferidos por los correntinos. Esta es una de las fortalezas, y hay que brindarle las mejores herramientas para que su crecimiento sea sostenido y llegue a toda la comunidad”, subrayó Canteros.



En este año 2020, por la Pandemia COVID-19, las actividades religiosas que se realizaron bajo el lema “Con María servidores de la esperanza”, se restringieron, cumpliendo los protocolos sanitarios recomendados por el Comité de Emergencia de la Provincia de Corrientes. Por ello, no se realizaron la tradicional procesión, cabalgatas, caravanas, ni ingreso de peregrinos. Estas medidas fueron acordadas por la Parroquia, Municipio, Comité de Emergencia provincial y el Gobernador Gustavo Valdés.



Por ese motivo la comunidad de Santa Ana y las autoridades se congregaron en el patio trasero de la Capilla, para mantener el distanciamiento social, y no se realizó el saludo de la paz con contacto físico.



Estuvieron presentes el Ministro de Hacienda, Rivas Piasentini, el diputado provincial Francisco Podestá, y las autoridades religiosas y civiles de la localidad.