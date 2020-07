Abogados defensores se opusieron a la continuidad del juicio Lunes, 13 de julio de 2020 Los letrados que representan a los imputados, decidieron no aceptar la propuesta del fiscal Juan García Elorrio de reanudar el debate de manera virtual ya que no está garantizado el soporte técnico informático.



Por la emergencia sanitaria declarada por el covid-19, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 3 de Buenos Aires decidió suspender el juicio a Carlos “Cachito” Alberto Bareiro, sindicado como cabecilla de la banda de narcos que operaba en la localidad de Itatí y comercializaba marihuana a siete provincias del país.



Es por eso que el fiscal Juan García Elorrio en un intento de reanudar el proceso, propuso continuar con el debate a través de video conferencia. Sin embargo, a excepción de uno de los abogados defensores, el resto decidió no avanzar con las audiencias porque temen que el soporte técnico informático genere complicaciones como ser fallas en las conexiones.



Aparte de Bareiro, son juzgados Edgardo Javier Coria, Silvina Soledad Ayala (30), pareja de Luis “el Gordo” Saucedo, uno de los narcos más buscados del país, que fue capturado en la ciudad de Pilar, a 360 kilómetros de Asunción, tras un operativo efectuado por la Secretaría Nacional Antidrogas del Paraguay (Senad), la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y la Gendarmería Nacional; Angélica Viviana Saucedo (46), hermana de “el Gordo”; Julio César “Yuli” Saucedo (27), miembro de la Prefectura Naval Argentina (PNA) y hermano de Luis “el Gordo” Saucedo.



Asimismo, Alejandro Ramón Gayoso (47), alias “Cuate” o “Tru”. Diego Osvaldo Ocampo Alvarenga (52), alias “Negro” y comisario de Itatí. Melanio Mareco Vargas (57). Ezequiel Espinoza, alias “Viru”, y Jorge Eduardo Espinoza (23) alias “Chaquito”, pareja de Dana Bareiro, hija de Carlos “Cachito” Bareiro.



Cabe recordar que en septiembre del año pasado 25 personas que debían estar sentadas en el banquillo de los acusados acordaron juicios abreviados y varias recuperaron la libertad, como el ex intendente de Itatí, Roger Terán, y su ex vice, Fabio Aquino, quienes regresaron a Itatí tras estar más de dos años presos en Buenos Aires.



El abogado Alejandro Rúa, defensor de Terán, de 52 años, acordó con el fiscal García Elorrio que se le aplicara a su defendido una pena de 3 años de prisión como miembro de la asociación ilícita, mientras que Alejandro Argibay Molina, defensor de Aquino (de 37 años), solicitó 3 años y 8 meses de prisión.



La investigación comenzó en 2014 y el llamado “Operativo Sapucay” se realizó en 2017 por orden del juez de la causa, Sergio Torres, quien buscaba saber cómo se abastecían las bandas de narcomenudeo porteñas y desde allí llegó a Itatí.



Por lo tanto, tras el procedimiento, quedaron identificadas tres organizaciones que trasladaban toneladas de marihuana desde allí a siete provincias del país y a la Capital Federal. En la misma causa hay integrantes de fuerzas de seguridad, como Prefectura Naval Argentina, Policía Federal Argentina (PFA) y Policía correntina.