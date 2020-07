Biblioteca popular recibió un premio por sus proyectos de promoción de lectura

Lunes, 13 de julio de 2020

El Instituto de Cultura de Corrientes felicita a la Biblioteca Popular Mariano Moreno de Mocoretá por haber obtenido 2° Premio de Vivalectura 2020, en la categoría Sociedad a nivel nacional, por sus proyectos de promoción de lectura.





El Premio Vivalectura es una iniciativa emprendida por el Ministerio de Educación de la Nación Argentina, coordinada y llevada a cabo por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), con la cooperación de la Fundación Santillana. Fue instaurado con el objeto de estimular, fomentar y rendir homenaje a las experiencias más destacadas en materia de promoción de la lectura. Fue creado por medio de la Resolución Ministerial Nº 649 SE del Ministerio de Educación de la Nación, con fecha del 17 de septiembre de 2007 y se ha realizado desde entonces cada año.



“Estamos realmente muy contentos por el premio obtenido por la biblioteca popular de Mocoretá”, señaló el presidente del Instituto de Cultura, Gabriel Romero. Se trata de un reconocimiento a la labor voluntaria que vienen realizando con el bibliomóvil, en promoción a la lectura.





Biblioteca inquieta



La idea de una biblioteca inquieta surge debido a que no tiene un edificio propio, y el espacio con el que cuenta no es de grandes dimensiones. Esto motivó a los voluntarios de la Mariano Moreno a generar acciones fuera de la institución, con el objetivo de dar a conocer las actividades que ofrecía la biblioteca a la comunidad.





Entre ellas, se encuentran “Bibliobaúl te visita” (2016) destinado a visitar escuelas rurales, “Espacio Comiquero” (2017) para llegar a las escuelas secundarias, con historietas y novelas juveniles. El proyecto “La Biblio en tu plaza” (2018) que recorrió las plazas y espacios verdes de Mocoretá, con actividades culturales. Pero es partir del proyecto “Bibliomóvil en el Taragüi”, aprobado en 2018 por la Conabip, que pudo ampliar su alcance. La iniciativa permite llegar, a través del bibliomóvil (vehículo equipado como biblioteca circulante) a varias localidades cercanas a Mocoretá y de la provincia de Entre Ríos y Corrientes, trabajando también en conjunto con bibliotecas populares de cada zona.





“De esta forma se llega a personas que no pueden acceder a las bibliotecas por razones geográficas, sociales o económicas. Se implementan actividades culturales que propicien la recreación y el entretenimiento teniendo como eje principal la lectura, pero también fomentando la educación y fortaleciendo los valores. Se da a conocer la labor social, cultural, educativa y recreativa que realizan las bibliotecas populares de la región y se realizan acciones en conjunto con instituciones educativas y municipios”, explicaron voluntarios de la biblioteca.





El Bibliomóvil tuvo 56 salidas desde Mocoretá. Se recorrieron alrededor de 4.300 kilómetros. Llevaron adelante este proyecto: 26 voluntarios de la Biblioteca Popular Mariano Moreno, 4 de ellos colaborando como choferes y voluntarios de las bibliotecas populares visitadas. Participaron 12 bibliotecas populares, 9 municipios de Corrientes, 30 instituciones educativas de las provincias de Corrientes y Entre Ríos, 2 cuarteles de bomberos voluntarios (Mocoretá y San Roque, Corrientes). Se recorrieron varias ciudades y parajes rurales de Corrientes y Entre Ríos. Se participó de 4 ferias del libro: Feria Municipal del Libro (Monte Caseros-Corrientes), Feria del Libro de las Pasiones (Goya-Corrientes), Feria Escolar del Libro del Colegio Secundario Gregoria Matorras de San Martín (Mocoretá-Corrientes) y la Feria Escolar del Libro de la Escuela Secundaria Nº 18 Pedro Cornaló (Chajarí-Entre Ríos). El Bibliomóvil seguirá en marcha para recorrer y visitar zonas a las cuales todavía no ha llegado.