Juventus rescató un empate ante Atalanta

Domingo, 12 de julio de 2020

La visita estuvo dos veces en ventaja por los goles de Duvan Zapata y Ruslen Malinovskiy, pero el portugués igualó en ambas ocasiones desde los doce pasos para marcar el 2-2. La “Vecchia Signora”es líder del torneo, con ocho puntos de ventaja sobre el escolta, Lazio





Juventus y Atalanta estuvieron a la altura. El líder de la Serie A y el tercero de la tabla se enfrentaron en un partido que tuvo grandes emociones y protagonizaron un vibrante empate 2-2 en el marco de la fecha número 32 del certamen. Cuando quedan seis fechas para el final, La Vecchia Signora es líder, con ocho puntos más que el único escolta, que es la Lazio.



En el primer tiempo, Juventus parecía aún estar golpeado por la dura derrota sufrida en la fecha pasada en el Milan. La Vecchia Signora no lograba hacer pie ante un rival que, por el contrario, exhibía su mejor versión y mostraba a un Papu Gómez encendido. Fue por eso que no sorprendió que la visita lograra la ventaja sobre los 16 minutos. Tras una gran habilitación del mediocampista argentino, el colombiano Duvan Zapata dispuso el 1-0.



Con un gran control de pelota y sin dejar jugar a los talentosos de la Juventus, Atalanta fundamentó su victoria parcial y hasta incluso pudo aumentar la cuenta. Sin embargo, el equipo de Maurizio Sarri se despertó en la segunda parte y comenzó a tomar las riendas del encuentro. Más allá de la mejora en su desempeño, el empate provino de una acción polémica en la que Paulo Dybala mandó un centro y Marten de Roon tocó la pelota con el brazo al intentar cubrirse el cuerpo. El árbitro cobró penal y Cristiano Ronaldo se hizo cargo de marcar el 1-1 con un disparo certero.



Parecía que la igualdad marcaba el inicio de la resurrección de una Juventus que estuvo cerca de quedarse con los tres puntos. Sin embargo, el arquero Pierluigi Gollini apareció en el momento justo para taparle un peligroso remate a Cristiano Ronaldo.



A diez minutos del final, cuando el resultado aún estaba abierto y el partido podía ser para cualquiera, Atalanta se hizo fuerte. Ruslen Malinovskiy dispuso el 2-1 con un potente remate y la historia parecía sellada. Pero con la Juventus enfrente nunca hay que confiarse: sobre los 89′, Luis Fernando Muriel cometió una mano en su propia área tras una jugada de Gonzalo Higuaín y el árbitro sancionó un nuevo penal para los locales. CR7 no falló y decretó el empate 2-2 que sería definitivo.



Con este resultado, Juventus -que acumula dos fechas sin victorias- suma 76 unidades y se ubica en lo más alto de la tabla de la Serie A. A falta de seis fechas para el final del torneo, Lazio lo sigue con 68. Atalanta aparece tercero, con 67.



Vale mencionar que los dos equipos son los únicos sobrevivientes de Italia en la actual Champions League. Juventus, si revierte la serie con Lyon (en la ida cayó por 1 a 0 en Francia), enfrentará en cuartos de final al ganador del Real Madrid-Manchester City. Atalanta, por su parte, ya dejó en el camino al Valencia y ahora se medirá ante el Paris Saint Germain de Neymar y Kylian Mbappé.



Formaciones:



Estadio: Juventus Stadium