Gustavo Bou le dio el triunfo este jueves a New England Revolution por 1 a 0 como visitante de Montreal Impact, en Canadá, por una doble jornada de la Major League Soccer (MLS) en la que también como visitante Philadelphia Unión batió por el mismo marcador a New York City de sus compatriotas Maximiliano Moralez y Valentín Castellanos.



El entrerriano Bou, de 30 años, que fue titular lo mismo que su compatriota, el exdelantero de Newell's Old Boys, Maximiliano Urruti, en el equipo canadiense, anotó para el conjunto bostoniano a los 10 minutos del segundo tiempo.



Este encuentro estuvo encuadrado dentro del Grupo C de la Conferencia Este que completan el también canadiense Toronto (juega el argentino Pablo Piatti) y DC United, de Washington DC (Yamil Asad y Federico Higuaín).



En el otro partido del Grupo A de la misma conferencia Philadelhia Union se impuso con un gol del estadounidense de padres colombianos, Alejandro Bedoya, a los 17 minutos de la segunda etapa.







El formato de competencia en la continuidad del certamen suspendido en marzo pasado por la pandemia de coronavirus comprende seis grupos de los cuales los dos primeros de cada una de ellas y los cuatro mejores terceros avanzarán a los octavos de final.



La final se disputará el 11 de agosto y el vencedor se clasificará a la Liga de Campeones de la Concacaf 2021.