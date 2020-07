Desde el martes se abona el plus de julio con aumento Viernes, 10 de julio de 2020 El gobernador anunció que el monto del plus con aumento será de $11.500 para activos y pasivos.









El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, anunció a través de su cuenta de Twitter el pago del plus para los trabajadores provinciales correspondiente al mes de julio. El pago se abonará por terminación de DNI de manera unificada y con aumento, el monto será de $11500 para activos y pasivos.



El cronograma de pagos según la terminación de DNI será: el martes 14 para los documentos terminados en 0 y 1; el miércoles 15 con terminación 2 y 3; el jueves 16 les corresponderá a los documentos finalizados en 4 y 5; el viernes 17 le tocará a las personas con terminación 6 y 7 y el lunes 20 para DNI finalizado en 8 y 9 por banco. El pago también estará disponible en cajeros automáticos y el cobro del lunes se depositará el sábado 18 de julio.