Horóscopo para hoy 10 de julio 2020 Viernes, 10 de julio de 2020 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy

Aries

del 21.03al 20.04

Horóscopo de hoy: Dedícate a los placeres personales. Adquiere aquello que te permita aumentar tu nivel de confort diario.



Amor: No es justo manipular los sentimientos de las personas. Debes ser más franco, frontal y directo con la gente que te quiere.



Riqueza: Tu deseo de progresar gana cada vez más fuerza. Todo lo que sea un desafío te parecerá atractivo y se manifestará en ti.



Bienestar: Cuando alguien te acuse injustamente, te sentirás herido. Trata de reivindicar tu nombre lo más rápido posible antes de que se susciten dudas.



Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: Tu capacidad intelectual será puesta a prueba por quienes te envidian desde el anonimato. Será una prueba sorteada con éxito.



Amor: Surgen tensiones por dinero. No seas exigente con tu pareja. Puede ser un período de duro aprendizaje si tratas de imponerte.



Riqueza: Tus proyectos laborales y todo lo referente a tu economía se verán complicados debido a la mala relación con algunos colegas.



Bienestar: Alguien más alto que tú en jerarquía te está causando frustración y hasta enojo, no te lo mereces. No permitas que esa persona te deprima.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: Buen momento para interesarte por algún curso que te permita desarrollar conocimientos que te beneficiarán a la brevedad.



Amor: Te dará miedo afrontar un compromiso, pero ten en cuenta que tienes que madurar por más que no quieras.



Riqueza: Ten cuidado con tu dinero y procura no tentarte con falsas ilusiones de ingresos espectaculares sin ningún esfuerzo.



Bienestar: No te encuentras con ningún inconveniente en la salud, así que aprovecha para realizar algún tipo de actividad física.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: Es un momento en el cual algunas cosas dejarán de interesarte para descubrir nuevos intereses culturales o intelectuales.



Amor: Los problemas de pareja están tomando un punto de no retorno, trata de calmarte y medita sobre la situación antes que sea tarde.



Riqueza: Trata en lo posible de cuidar tu dinero y no efectuar algunas compras o gastos mayores que realmente no necesitas.



Bienestar: Sal del sedentarismo para esto te convendrá realizar algún tipo de ejercicio. Verás como mejoran tus ganas y sentimientos de autoestima.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: Sueles ser racional, lógico, detallista y minucioso. Trata de relajarte más y disfrutar de los quehaceres diarios.



Amor: Temas que no han sido resueltos en tu situación amorosa se tornan pesados y equívocos. Resuélvelos a la brevedad.



Riqueza: Sigue cuidando tu dinero, ya que puedes tener tendencia a gastar en exceso o derrochar gran parte de tus ingresos.



Bienestar: Tendrás que recurrir a un especialista, ya que las tensiones y el estrés te traerán grandes dolores físicos. Trata de dormir un poco más y comer sano.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: Es mejor apostar al mediano plazo que buscar el éxito instantáneo. Las convenciones rígidas no son buenas.



Amor: Posees una sensualidad suave, delicada, muy considerada por el otro. Sólo dedícale atención a armar las escenas amorosas.



Riqueza: Se presentará una apertura en tu carrera profesional. Es probable que surjan nuevas ideas, de las que podrás sacar provecho.



Bienestar: Te favorecerá buscar un compañero para hacer alguna actividad deportiva en forma remota, por videollamada. Te será más fácil acompañado.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: Hay posibilidades de recomponer vínculos desgastados y reconciliarse. El buen ánimo establece fuertes y sólidos contactos.



Amor: Buscarás expandir tus horizontes afectivos conociendo gente de otros ambientes. Ábrete a nuevas aventuras en el amor.



Riqueza: La propiedad necesita reparación para evitar mayores daños. Se requieren medidas preventivas y deberás gastar algún dinero.



Bienestar: Deberás resolver problemas de salud crónicos, principalmente de dientes, huesos o piel. No dejes pasar el tiempo, hazlo ahora, previene.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: Si tienes una actitud incierta al momento de realizar alguna actividad, tómate el tiempo para analizarlo detenidamente y con calma.



Amor: Tendrás pequeñas discusiones familiares que podrán incidir en el humor y en la actividad cotidiana. No te rindas.



Riqueza: Se aproximarán muchas novedades principalmente en el perfil económico y profesional. Aunque no todas buenas, trata de escoger.



Bienestar: Se podrían reagudizar los males crónicos ya que tenderás a elegir lo que es nocivo para ti. Trata de hacer bien las cosas de ahora en adelante.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: Debes ponerte a actuar de forma apropiada a las circunstancias si esperas que los demás te respeten en tus opiniones.



Amor: Sentirás un fuerte deseo de unirte cada día más a la persona que amas. Es una buena oportunidad para un cambio.



Riqueza: Se acercan nuevas oportunidades interesantes y propuestas innovadoras para tu profesión pero frena el entusiasmo y reflexiona.



Bienestar: Podrías sufrir algún dolor de hígado o de intestino. Trata de poner mayor atención de tu parte en el plano alimentario y evita los excesos.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: Atravesarás por una situación que no esperabas. Trata de calmarte y deja la ira de lado ya que no es buena consejera.



Amor: Deja de perseguir tus objetivos personales, y tómate con tu pareja mayor libertad para disfrutar de sus aficiones.



Riqueza: Es importante que identifiques y soluciones pequeños problemas financieros. Evita gastar por encima de su capacidad económica.



Bienestar: El hecho de que estás lleno de energía y confianza significará que podrás asumir nuevas responsabilidades con seguridad y optimismo.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: Hoy estás creativo y lleno de energía, una combinación ideal para dar brillo a tu espacio. Añade un toque de color a tu hogar.



Amor: Período en el cual preferirás la soledad a relaciones superficiales y en el que buscarás establecer relaciones comprometidas.



Riqueza: Aprende a hacer oídos sordos de todo tipo de comentarios que no tengan que ver con el trabajo en tu ambiente laboral.



Bienestar: Este será un buen día para pasarlo con la familia, especialmente con los hijos. También será un buen día para disfrutar del placer.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: Buena jornada para concretar todos tus proyectos. Despliega todo tu encanto para seducir a tus superiores y realizar tus metas.



Amor: Te atreverás a mostrar tus emociones y sentimientos, y te sentirás más osado en el terreno sexual.



Riqueza: Situación favorable para los negocios ya que estás en un período de progreso en el que tus proyectos avanzan y dan beneficios.



Bienestar: Cuida tu salud y no cometas excesos en comer y beber. También sería interesante que te dedicases a leer un poco.