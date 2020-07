Diosdado Cabello confirmó que contrajo coronavirus

Viernes, 10 de julio de 2020

El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente chavista había suspendido su programa de los miércoles por una supuesta alergia. Este jueves anunció que el test de COVID-19 le dio positivo





Tras las múltiples especulaciones que provocó la suspensión de su programa del miércoles “Con el mazo dando”, este jueves Diosdado Cabello confirmó que contrajo coronavirus.



“Queridos compañeros y compañeras cumplo con informar que luego de realizarme las pruebas correspondientes he resultado positivo en Covid 19, desde ya me encuentro aislado cumpliendo el tratamiento indicado, gracias por sus buenos deseos, con la moral en alto”, señaló el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) chavista en su cuenta de Twitter.



“El compañero Diosdado Cabello acaba de sacar un mensaje en su cuenta de twitter informando que luego de hacerse los exámenes de PCR para el Covid 19 ha dado positivo. Toda la solidaridad de mi familia. Estamos contigo, Diosdado. Toda la solidaridad del pueblo de Venezuela”, manifestó el dictador Nicolás Maduro durante una alocución en radio y televisión.



“Estoy seguro que con tu fortaleza moral y nuestro José Gregorio Hernández transitarás estos días. Ya se encuentra atendido, ya está bien. Bueno, a enfrentar este trance y a superarlo”, agregó el mandatario chavista.





El miércoles el primer vicepresidente del Partido Socialista Unidos de Venezuela (PSUV) había cancelado su programa debido a una “fuerte alergia”. “Desde ayer ando luchando con una fuerte alergia, los médicos y mi familia me han ordenado reposo”, indicó el funcionario chavista en sus redes sociales. Finalmente, se trataba de coronavirus.



Cabello se suma así al gobernador del estado Zulia, Omar Prieto, también adepto al régimen chavista, quien el martes por la noche fue hospitalizado por problemas respiratorios, y después de someterse al test de Covid-19 le dio positivo. “Pueblo zuliano, gracias por tantos mensajes de afecto. Informo que luego de someterme a prueba PCR de COVID 19 en tiempo real, he resultado positivo. Es el riesgo que, al igual, asumen nuestros médicos, enfermeros, bomberos. Estamos en batalla y estable. Dios con nosotros, Venceremos!”, expresó en su cuenta de Twitter.



El funcionario se encuentra internado en una clínica privada cercana a Maracaibo.



“El virus existe, llega a cualquiera, hay que cuidarse. Vamos a cuidarnos”, señaló Maduro.



En Venezuela se han reportado unos 8.010 casos de COVID-19 y 75 fallecidos, según datos del régimen. Pero líderes de la oposición han cuestionado las cifras, señalando falta de transparencia en la notificación de casos y acusando persecuciones a quienes contradicen la información.



“Lamentablemente, Nicolás Maduro sigue mintiendo, sigue manipulando la data de casos positivos y la data de mortalidad (por coronavirus)”, dijo en una rueda de prensa virtual el miércoles el diputado opositor José Manuel Olivares.



De acuerdo con el legislador, exiliado en Colombia desde finales de 2018, en Venezuela han muerto por complicaciones derivadas de la enfermedad al menos 130 personas, 59 más de las que reportan los informes.



Maduro señala que Venezuela ha manejado el brote mejor que otras naciones latinoamericanas e insiste en que la mayoría de los casos del país petrolero provienen de migrantes venezolanos que regresan de Colombia y Brasil, un argumento rechazado por grupos médicos especializados. El dictador chavista incluso se refiere al COVID-19 como el “virus colombiano”.



“Nos estamos enfrentando a una tremenda pandemia en el mundo. Los números son espeluznantes. Este es el brote verdadero en Venezuela. Antes lo que habíamos visto era la llegada de la pandemia. Ahora estamos viendo el brote que nos llegó con el virus colombiano por las trochas”, expresó el dictador en un mensaje público emitido el miércoles.