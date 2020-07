Pidieron apartar a la fiscal, sobrina de Cristina Kircher Jueves, 09 de julio de 2020 La presentación fue realizada por la defensa de Facundo Zaeta, el principal sospechoso por el asesinato del ex funcionario



Carlos Muriete, abogado de Facundo Zaeta, principal acusado de asesinar a Fabián Gutiérrez en Santa Cruz, solicitó apartar del caso a la fiscal Natalia Mercado por ser sobrina de la vicepresidenta Cristina Kirchner.



El rol de Mercado, que además es hija de la gobernadora Alicia Kirchner, generó controversias desde el inicio de la investigación y provocó pedidos públicos de Juntos por el Cambio para que no participe de la instrucción.



El defensor de Zaeta y la oposición coinciden en que no es prudente que una familiar directa de la ex Presidenta forme parte del expediente teniendo en cuenta los antecedentes de Gutiérrez, que fue secretario de CFK y habló como arrepentido en la causa de los cuadernos de los bolsos que se trasladaban al sur.



El magistrado Carlos Narvarte deberá definir en las próximas horas si acepta el pedido de recusación o confirma a Mercado al frente del Ministerio Público Fiscal.





La investigadora es hija de Alicia Kirchner y del fallecido dirigente político Armando “Bombón” Mercado. Por lo tanto, Cristina Kirchner es su tía y el diputado Máximo Kirchner, su primo.



La abogada, que siempre ha mantenido un perfil muy bajo, es fiscal de El Calafate desde hace más de 10 años. Fue nombrada durante el gobierno de Sergio Acevedo, quien había sido vice durante la gobernación de Néstor Kirchner.



En 2008 investigó una venta de terrenos en El Calafate a un precio fiscal de 7,5 pesos el metro cuadrado que un año antes había hecho el entonces intendente Néstor Méndez a distintos funcionarios políticos, entre ellos Néstor Kirchner. Por el parentesco con los investigados, la oposición pidió el apartamiento de la causa de Mercado pero el juez del caso lo rechazó. Es el mismo juez que hoy investiga el homicidio de Gutiérrez.



Tanto su esposo, Patricio Pereyra Arandía, como su hermana Romina Mercado, están procesados y elevados a juicio oral en la causa “Hotesur” junto a Cristina Kirchner, Máximo y Florencia. Romina era la presidente de “Hotesur” y Arandía integraba su directorio. Hotesur era la empresa que manejaba los negocios hoteleros de los Kirchner.



Al mismo tiempo, Romina también está procesada y elevada a juicio junto a Cristina, Máximo y Florencia en otra causa: “Los Sauces”. Ese era el nombre la empresa de la familia Kirchner que alquilaba propiedades. Las acusaciones que pesan en su contra son por lavado de dinero y asociación ilícita. Las causas están unificadas en el Tribunal Oral Federal 5 de Comodoro Py y todavía no tienen fecha de inicio de juicio.



Además de Zaeta, el caso por la muerte de Gutiérrez tiene otros tres imputados. La familia de la víctima cree que hubo un móvil económico detrás del hecho vinculado a un negocio local que había realizado recientemente el ex funcionario.