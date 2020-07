438 agentes de fuerzas de seguridad infectados con coronavirus Jueves, 09 de julio de 2020 El Gobierno porteño informó que hay otros 450 aislados, aguardando el resultado de los test para confirmar si están o no contagiados de COVID-19

Desde la llegada del coronavirus a la Argentina, personal de la salud y de las fuerzas de seguridad se encuentran en la primera línea de batalla contra la pandemia, exponiendo sus vidas diariamente. En lo que respecta a los uniformados, desde el 20 de marzo son los encargados de llevar a cabo los operativos de control de circulación para que la sociedad acate la cuarentena.



En la Ciudad de Buenos Aires, que junto con el conurbano representa el foco de contagio de COVID-19 en el país, hay más de 400 efectivos de las fuerzas de seguridad infectados y otros 450 aislados, aguardando los resultados de los test a los que fueron sometidos.



Los datos fueron revelados por el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, al presentar este miércoles los test rápidos que serán utilizados en 30 mil agentes de seguridad y de tránsito de la Capital Federal. “Vamos a realizar los testeos cada 10 días esperando resultados”, informó el funcionario, quien precisó que al día de hoy “tenemos 438 hombres y mujeres que dieron positivo en la fuerza y hay 450 asilados esperando los resultados”.





En la presentación del programa de testeos, Santilli aportó un dato alentador: “Esta mañana (por ayer) testeamos a unas 200 personas y sólo 2 dieron positivo”. De esta forma, el Gobierno porteño prevé abarcar a unos 30 mil hombres y mujeres de la Policía de la Ciudad, bomberos, cuerpo de Tránsito y agentes de prevención.



“Es muy importante seguir avanzando en el testeo serológico, pues el objetivo es cuidar a quiénes nos cuidan”, expresó Santilli durante el lanzamiento que se llevó a cabo en la Superintendencia de Policía Científica, situada en el Barrio 31 de Retiro. ”Hoy empezamos en un grupo muy importante, ya lo hicimos con salud, ya lo hicimos con los trabajadores de los geriátricos y ahora estamos con todos los componentes de las fuerzas,”, dijo el vicejefe de Gobierno.



Según informó el funcionario, los test serológicos permitieron hasta el momento detectar “500 posibles focos” de coronavirus en trabajadores de hospitales y geriátricos, ya que se encontraron 421 positivos en el área de salud y 103 en residencias de adultos mayores.



Por su parte, el ministro de Salud, Fernán Quirós, explicó que los test serológicos son “un mecanismo muy importante”. ”Lo que hacemos es buscar a las personas que hayan tenido la respuesta serológica, no solamente para poder identificar quiénes tienen la enfermedad, si no además para las personas que trabajan con ellos, estar seguros y hacerles los PCR que corresponden”, dijo.



Los testeos se harán “a cada persona cada quince días hasta la finalización de la cuarentena y se prevén realizar 3.000 diarios en 118 sedes rotativas de lunes a viernes, en tres turnos, y dos sedes fijas de lunes a viernes, mientras que los hisopados que correspondan se realizarán de martes a sábados”, detallaron las autoridades de la Ciudad mediante un comunicado. Las pruebas serán tomadas por por bioquímicos y por cuadrillas de testeo, que serán capacitadas en forma virtual por la Universidad de Buenos Aires (UBA).



A última hora de ayer se confirmó un nuevo récord de infectados: 3.604 contagiados en las últimas 24 horas, de los cuales 1.116 corresponden a la Capital Federal. Al respecto, Quirós sostuvo que ese número “no es una buena foto”, aunque insistió en esperar a las próximas jornadas para evaluar “si la tendencia se sostiene”.



“Llevamos siete días de un cambio con más restricciones en la circulación de gente y tenemos los próximos 10 días por delante para evaluar el impacto que tuvo”, recordó sobre el efecto del retroceso a la fase 1 de la cuarentena en el AMBA.