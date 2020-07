Del 13 al 26 de julio será la feria de invierno para municipales

Jueves, 09 de julio de 2020

Jueves, 09 de julio de 2020





Este miércoles, el intendente Eduardo Tassano anunció la feria administrativa invernal para agentes dependientes de la Municipalidad de Corrientes, la cual se llevará adelante desde el 13 y hasta el 26 de julio, dividida en dos turnos: el primero, del 13 al 19; y el segundo, del 20 al 26.

En ese marco, se aclaró que los agentes que presten servicios los fines de semana y feriados gozarán de la feria el 18 y 19 de julio (primer turno) y 25 y 26 de julio (segundo turno), previa organización con sus correspondientes áreas.



Asimismo, en el articulado se especificó que solamente los trabajadores afectados a servicios esenciales y operativos podrán suspender y prorrogar el uso y goce de la feria, mientras que no podrán hacerlo aquellos agentes no afectados a servicios esenciales y operativos en virtud de la emergencia declarada por Covid-19.



Entre los considerandos de la resolución, el intendente tuvo en cuenta la declaración de la Emergencia Sanitaria por Covid-19 y la adhesión al aislamiento social, preventivo y obligatorio, “disponiéndose la continuidad del trabajo de las áreas operativas esenciales y de los empleados convocados a cumplir servicios durante la pandemia que no encuadran dentro de las licencias especiales otorgadas (…) lo que ha permitido la continuidad de la actividad municipal”, como así también “la feria administrativa de los organismos de la administración pública provincial”, según se especificó en la normativa.



En ese sentido, Tassano resolvió “otorgar una semana de receso al personal municipal por turnos organizados en cada Secretaría de área, con el fin de promover el descanso y esparcimiento, coincidiendo con el receso fijado por el calendario escolar fijado por el Gobierno provincial”, de acuerdo con lo detallado.



La feria administrativa con goce de haberes se plasmó a través de la resolución Nº 1592, con fecha del 8 de julio, que fue firmada por el intendente y refrendada por el secretario de Coordinación de Gobierno, Hugo Calvano.