Sólo dos líneas de colectivos retomaron sus recorridos Jueves, 09 de julio de 2020 Las unidades de Turismo Miramar salieron a las calles tras una semana sin prestaciones, luego de acordarse el modo de pago. En tanto, los choferes de Ersa no trabajarán hasta que la empresa abone el aguinaldo y coordinen el saldo de los montos adeudados.





Luego de poco más de una semana sin servicio, ayer solamente dos líneas de colectivos (101 y 110) pertenecientes a la empresa Turismo Miramar retomaron sus recorridos tras un acuerdo entre la patronal y los empleados por al pago de los acuerdos económicos adeudados hasta el momento. En tanto, los trabajadores de la firma Ersa, que posee el 80% de los ramales de la ciudad, mantuvieron sus diferencias y continuarán con el paro por tiempo indeterminado de los servicios urbanos hasta tanto no perciban el aguinaldo completo y las deudas salariales sean canceladas en no más de tres cuotas.



Los choferes del servicio urbano de pasajeros de la ciudad de Corrientes percibieron el 50% del sueldo correspondiente a junio, gracias a la asistencia económica del Gobierno de la Provincia, y esperan recibir la otra mitad durante la próxima semana mediante los subsidios liberados por la Nación. Sin embargo el mayor conflicto de los trabajadores que siguen con medidas de fuerza es la falta de acuerdo en el pago del medio aguinaldo y deudas salariales de meses anteriores.



Luego de más de una semana con medidas de fuerza, ayer por la tarde los colectivos de las líneas 110 y 101 de la firma Turismo Miramar retomaron sus recorridos habituales. Las prestaciones fueron garantizadas tras el acuerdo al que llegaron los trabajadores con la empresa en lo que respecta al pago del medio aguinaldo en cuatro cuotas y la cancelación de las deudas salariales en igual cantidad de partes.



Sin embargo, las negociaciones entre los choferes y la empresa Ersa (que posee el 80% de los ramales urbanos capitalinos) no corrió la misma suerte y ante la falta de acuerdo el paro de colectivos continuará hasta que no se resuelva la cuestión salarial. “El paro de los servicios prestados por los trabajadores de Ersa y TCL continuará ante la falta de acuerdo y hasta tanto las empresas no paguen el 100% de los aguinaldos adeudados y no mejoren la propuesta de abonar la deuda salarial que mantienen con los choferes en no más de tres cuotas”, explicó en diálogo el secretario general de la filial Corrientes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Alejandro Quintana.



Ayer por la tarde hubo una nueva mesa de diálogo donde el empresariado del transporte no pudo garantizar el pago del medio aguinaldo y cuya propuesta de saldar en cuatro cuotas sin fecha definida fue rechazada por la mayoría de los trabajadores locales nucleados por la UTA, por lo que el paro por tiempo indeterminado continuará afectando al menos al 80% de los servicios urbanos e interurbanos de la Capital.



Desde la Junta Ejecutiva de la UTA local explicaron que tienen la intención de mantener el diálogo con las empresas siempre y cuando haya propuestas superadoras para la cancelación de las deudas salariales y el pago completo del medio aguinaldo. Mientras que Turismo Miramar cuenta con unos 140 choferes, que ayer volvieron a prestar servicio, en Ersa y TCL hay unos 500 conductores que continuarán con las medidas de fuerza que llevan más de una semana.