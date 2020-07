Thiem admitió que no se respetaron los protocolos de salud Miércoles, 08 de julio de 2020 El austríaco se sometió al test de coronavirus y arrojó resultado negativo, tras el polémico torneo de exhibición que debió ser interrumpido el mes pasado debido a ocho contagios entre los protagonistas.



El tenista austríaco Dominic Thiem, tercero en el ranking mundial, admitió hoy que "no se observaron las normas de higiene" en el polémico torneo de exhibición denominado Adria Tour, que debió ser interrumpido el mes pasado tras las etapas de Belgrado y Zadar, debido a ocho contagios de coronavirus entre los protagonistas.



"Es cierto que no se observaron las normas de higiene, fue un error, pero tampoco entiendo por qué se está atacando tanto a Djokovic y Zverev", comentó el austríaco de 26 años, en declaraciones formuladas al diario vienés Standard, que consignó la Agencia DPA.



Thiem -finalista este año en Australia y ganador de 16 títulos en el circuito, dos de ellos en Buenos Aires, en 2016 y 2018- participó del Adria Tour únicamente en la etapa jugada en Belgrado.



Luego, no estuvo en la fase que se celebró en la ciudad croata de Zadar, en la que resultaron contagiados de coronavirus los serbios Novak Djokovic y Viktor Troicki, el búlgaro Grigor Dimitrov, el ex tenista croata Goran Ivanisevic, más dos entrenadores y dos familiares directos de los protagonistas (las esposas de los serbios).



El austríaco se sometió al test de coronavirus y arrojó resultado negativo, igual que el alemán Alexander Zverev y el ruso Andrey Rublev, otros dos protagonistas de la exhibición que se canceló antes de jugar las etapas en Bosnia y en Montenegro.



"Zverev tiene 23 años y sabe muy bien lo que hace, no es un niño que va a la escuela primaria y Djokovic organizó el torneo con las mejores intenciones; no lo hizo a propósito, más allá de que, finalmente, todo resultó mal por los contagios", concluyó Thiem.