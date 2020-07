La OMS no descarta que el COVID-19 se pueda transmitir por el aire Miércoles, 08 de julio de 2020 La propagación aérea sería probable en ambientes con multitudes o en lugares cerrados poco ventilados.

Primero era que no, ahora, puede ser. Después de publicada la carta donde 239 científicos instaron a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a reconocer la transmisión aérea del coronavirus, el organismo admite que hay nueva evidencia en este campo, por lo que las guías de conducta en espacios cerrados podrían cambiar.



La doctora Benedetta Alleganzi, directora técnica de la OMS para la Prevención y el Control de Infecciones, reconoció que la agencia debatió y colaboró con muchos de los científicos que firmaron la carta. Hasta ahora, el organismo había dicho que el virus se transmite a través de las gotículas emitidas al toser o estornudar.



"Reconocemos que existe una evidencia creciente en este campo, como en muchos otros relacionados con este coronavirus. Por ello, tenemos que estar abiertos a estos hallazgos y entender sus implicaciones sobre la forma de transmisión del virus y las precauciones que deben ser", admitió públicamente.



La epidemióloga de enfermedades infecciosas Maria Van Kerkove, del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, resaltó que muchos de los firmantes de la carta son ingenieros, “lo que se suma al creciente conocimiento sobre la importancia de la ventilación, que consideramos elevada”.



En sus declaraciones, ambas funcionarias revelaron que están trabajando en un resumen elaborado por médicos, científicos y matemáticos para consolidar la evidencia sobre la transmisión del virus. Creen que estará disponible en las próximas semanas.



"Son campos de estudio que están creciendo y donde está surgiendo evidencia, pero nada es aún definitivo. La evidencia debe ser interpretada y apoyamos este proceso", aclaró Alleganzi.



"Este no es un ataque contra la OMS. Es un debate científico, pero sentimos que era necesario hacerlo público porque rehusaban escuchar la evidencia después de muchas conversaciones que tuvimos con ellos", señaló José Jiménez, farmacéutico de la Universidad de Colorado que firmó el documento, a la agencia de noticias Reuters.