Las localidades que podrían recibir el tercer pago del IFE

Miércoles, 08 de julio de 2020

En principio estaba pensado solo para el Área Metropolitana de Buenos Aires y Chaco, pero la titular de la Anses, Fernanda Raverta, dijo que es posible extenderlo a más distritos.







La directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta, dijo que analizan la posibilidad de ampliar la cantidad de regiones que serán incluidas en un tercer pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el programa que otorga $ 10.000 a trabajadores informales y desocupados afectados por el parate económico que generan la pandemia de coronavirus COVID-19 y las medidas de aislamiento social definidas para contrarrestarla. Una tercera ronda de la asignación extraordinaria ya fue anunciada por el presidente Alberto Fernández, pero con menos beneficiarios y limitada a regiones que volvieron a la Fase 1 de la cuarentena, como el Área Metropolitana de Buenos Aires y Chaco, algo que ahora está siendo revisado.



Mientras el segundo pago del IFE sigue en marcha, hasta alcanzar a casi 9 millones de familias en todo el país, los detalles de un tercer pago están siendo definidos. En principio se sabe que la intención oficial es reducir el universo de beneficiarios debido al alto costo que supone el programa para el Estado y el hecho de que la mayor parte del territorio del país está en fases de cuarentena más avanzadas, y menos astringentes, que las que transitan Buenos Aires y Chaco.



”Estamos evaluando no solo la situación de circulación comunitaria del virus, y ante los rebrotes, es muy impreciso decir ahora con certeza en qué ciudades habrá un tercer IFE porque el Presidente se propuso ayudar aquellas familias que están con una enorme dificultad y cuyas zonas tengan algún tipo de impedimento para reactivar sus economías locales”, dijo Raverta en declaraciones al programa Solo una vuelta más de TN.



Así, a los beneficiarios del IFE del Área Metropolitana de Buenos Aires y Gran Chaco pueden sumarse localidades que están retrocediendo en la cuarentena ante la detección de nuevos focos de contagio, como Jujuy que pasó de ser una de las provincias con mínima circulación del virus a empezar a registrar números relevantes de contagio.





“Por eso decimos que cuando finalice el segundo cronograma de pago, recién ahí vamos a poder hacer un planteo que no tenga que ver con hacer una foto del momento en que volvió a la fase 1, sino que tenga que ver con una película sobre la realidad que están viviendo estas ciudades y estas provincias argentinas”, agregó.



“Estamos evaluando la situación de circulación comunitaria del virus. Los cuatro días de fin de semana largo no va a haber pagos de IFE para que no salga mucha gente a la calle para buscar la plata en los bancos”, comentó Raverta, quien también mencionó cuál sería el monto del tercer desembolso.



“Todavía no pensamos en un monto distinto, aunque sí analizamos desde el punto de vista del impacto económico, porque esos $10.000 que las familias vuelcan en los comercios de proximidad a través del consumo resulta trascendental en las zonas con mayor impacto del coronavirus”, precisó la titular de Anses.



Cómo sigue el pago



En la segunda edición del IFE, que todavía está siendo pagada, ya cobraron aquellos beneficiarios que a su vez perciben habitualmente la Asignación Universal por Hijo y Asignación Universal por Embarazo, mientras que el calendario de pago para quienes informaron datos de sus cuentas bancarias hasta el 23 de junio pasado están percibiendo el pago en estos días.



El cronograma para estos beneficiarios, iniciado el 2 de julio pasado, se interrumpe durante el fin de semana largo del 9 y 10 de julio con el objetivo de evitar que grandes cantidades de personas se concentren en cajeros automáticos en esos días. Luego, sigue a partir del lunes 13 y hasta el 17 de este mes. El día de pago está establecido por orden de número de terminación del DNI.





Cómo informar una CBU



Quienes no hayan informado aún una CBU pueden hacerlo ingresando en la página web de la Anses, en la sección “Ingreso Familiar de Emergencia – Consulta de pago” (www.anses.gob.ar/ife). Tienen tiempo hasta el 17 de julio para hacerlo.



Deberán ingresar su número de DNI y luego la web los derivará al portal Mi Anses, donde deberán colocar el número de CUIL y la Clave de Seguridad Social (en caso de no tener se puede tramitar la clave online).



Una vez allí la persona deberá confirmar -o modificar, si fuese necesario- sus datos de contacto: su número de teléfono celular y su correo electrónico. Luego, la Anses le enviará un “código de verificación” a su mail, que deberá copiar y pegarlo en la misma página en la que está haciendo el trámite.



A las personas que ya tengan una cuenta bancaria, la Anses les mostrará el número de CBU, banco y sucursal donde se le depositará el IFE y, para quienes tengan dos o más cuentas, podrán elegir en qué CBU, banco y sucursal se le depositará el dinero