Cómo funcionarán los servicios durante este fin de semana largo Miércoles, 08 de julio de 2020 Con motivo del feriado este jueves al cumplirse un nuevo aniversario de la Independencia Argentina y el feriado puente dispuesto por el Gobierno Nacional para el viernes, algunos servicios municipales se verán afectados. Por este motivo no habrá actividad administrativa en el ámbito comunal. Habrá guardias de defunciones, en el Tribunal de Faltas y en la Caja Municipal.





Al recordarse este 9 de julio un nuevo aniversario de la Independencia Argentina y con motivo del feriado puente dispuesto por el Gobierno Nacional para el viernes, desde la Municipalidad algunas áreas funcionarán con guardias correspondientes a dependencias que brindan servicios esenciales; en tanto que no habrá actividades en dependencias administrativas.



RECOLECCIÓN DE RESIDUOS



El jueves 9 de julio no habrá servicio de recolección de residuos en ninguno de los turnos, mientras que el viernes 10 se brindará habitualmente esta actividad en todos los barrios de Corrientes, tal como informó la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable comunal.

El área confirmó que también funcionarán los Puntos Verdes, y se dispondrán de guardias de barrido y arbolado urbano, así como también en el área de inspección de contralor ambiental e higiene.



ACOR



La Agencia Correntina de Recaudación (ACOR) cerrará sus puertas ambos días.



CAJA MUNICIPAL



La Caja Municipal de Préstamos el jueves permanecerá cerrada. No obstante, tanto el viernes como el sábado estará abierta, de 8 a 14, con todos los servicios disponibles que presta a diario, como cobro de impuestos, servicios, multas y secuestros; y el Tribunal de Faltas tendrá una guardia que atenderá todo el fin de semana largo de 8 a 17, sólo para trámites urgentes relacionados con secuestros comunes.



DEFUNCIONES Y CEMENTERIOS



La Dirección General de Defunciones seguirá funcionando con una guardia de urgencias que atiende de 8 a 13, como así también el sábado y domingo, en la oficina ubicada en la Municipalidad (25 de mayo 1178), exclusivamente para trámites de inhumaciones, libre tránsito y permiso de cremaciones de recientes fallecidos.

En tanto que los cementerios San Juan Bautista y San Isidro de Laguna Brava, estarán abiertos de 8 a 12, sólo para casos de sepelios, y los deudos podrán acompañar al cortejo mientras se cumpla el distanciamiento, social y preventivo.

También se dispondrán guardias en el servicio de emergencias (ambulancias), y en las áreas de Tránsito, Transporte, y Guardia Urbana.



FERIAS Y MERCADOS



Las Ferias de la Ciudad se desarrollarán de manera normal; este jueves de 8 a 13, en la plaza La Cruz; mientras que el viernes en la plaza Los Constituyentes del barrio Santa María y del Barrio Pirayuí Viejo - Plaza Giovanni Coll. En tanto que el sábado en el parque Mitre y en la plaza Estado de Israel del Apipé.

En tanto que los puestos ubicados en los mercados de Abasto (El Piso) y de Productos Frescos, el jueves estarán cerrados mientras que el viernes atenderán mediodía, de 7 a 14. El Paseo de Compras El Piso y Zona Norte (San Gerónimo) abrirán normalmente de 8 a 21 ambos días.



CENTRO DE INFORMES Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS



Los Centros de informes turísticos tanto de plaza Vera, plaza Cabral como de Punta Tacuara, atenderán normalmente de 9 a 18, mientras que en este último estará disponible de 10 a 12 el servicio de Eco Bicis.

En cambio, no atenderán al público el 9 y 10 el Centro Emisor de Licencias de conducir, las demás dependencias administrativas municipales; y tampoco se cobrará el estacionamiento medido.